Свердловчанка, подозреваемая в убийстве матери, сбежала из дома

03 февраля 2024 в 14:49 Размер текста - 17 +

Поисками девушки занимались следователи и полицейские (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU Нуриза Шугаипова, которая на пару с сожителем Евгением Бакуниным подозревается в убийстве матери, сбежала из поселка Уфимского (Свердловская область). Следователям удалось найти девушку в 200 километрах от дома. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур. «Шугаипова находится под подпиской о невыезде. Пару недель назад она пропала, ее никто не видел в Уфимском. Оказалось, что она была в Реже, в двухсот километрах от дома. Там она гостила у нового сожителя. Недавно следователи привезли ее обратно», — поделился собеседник агентства. В СУ СК по Свердловской области от комментариев по теме воздержались. Новость по теме Свердловчанка ушла от сожителя, с которым ее обвинили в убийстве матери По версии следствия, в сентябре 2023 года 19-летняя Шугаипова с Бакуниным задушили мать девушки пищевой пленкой. Женщина якобы мешала их семейному счастью. Ее тело они увезли в лес и закопали. После этого дочь обратилась в полицию с заявлением о пропаже матери. Но силовики раскололи пару. По данным инсайдеров URA.RU, Бакунин находится в СИЗО, а Шугаипова — на свободе. Она проходит по делу в качестве свидетеля, говорил другой источник агентства. У Шугаиповой двое детей. После трагедии их забрали в детский дом Красноуфимска, а, по последним данным URA.RU, они находятся уже в Первоуральске. 19-летняя девушка не отвечает на звонки корреспондента. Ранее она обвинила в случившемся своего сожителя. Они оба проходили экспертизы на вменяемость. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Нуриза Шугаипова, которая на пару с сожителем Евгением Бакуниным подозревается в убийстве матери, сбежала из поселка Уфимского (Свердловская область). Следователям удалось найти девушку в 200 километрах от дома. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур. «Шугаипова находится под подпиской о невыезде. Пару недель назад она пропала, ее никто не видел в Уфимском. Оказалось, что она была в Реже, в двухсот километрах от дома. Там она гостила у нового сожителя. Недавно следователи привезли ее обратно», — поделился собеседник агентства. В СУ СК по Свердловской области от комментариев по теме воздержались. По версии следствия, в сентябре 2023 года 19-летняя Шугаипова с Бакуниным задушили мать девушки пищевой пленкой. Женщина якобы мешала их семейному счастью. Ее тело они увезли в лес и закопали. После этого дочь обратилась в полицию с заявлением о пропаже матери. Но силовики раскололи пару. По данным инсайдеров URA.RU, Бакунин находится в СИЗО, а Шугаипова — на свободе. Она проходит по делу в качестве свидетеля, говорил другой источник агентства. У Шугаиповой двое детей. После трагедии их забрали в детский дом Красноуфимска, а, по последним данным URA.RU, они находятся уже в Первоуральске. 19-летняя девушка не отвечает на звонки корреспондента. Ранее она обвинила в случившемся своего сожителя. Они оба проходили экспертизы на вменяемость.