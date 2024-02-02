02 февраля 2024

Свердловчанка, подозреваемая в убийстве матери, сбежала из дома

© Служба новостей «URA.RU»
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ЧП на улице Ушакова 20. Пермь, следственный комитет, следователь, оцепление, скр, место происшествия
Поисками девушки занимались следователи и полицейские (архивное фото) Фото:

Нуриза Шугаипова, которая на пару с сожителем Евгением Бакуниным подозревается в убийстве матери, сбежала из поселка Уфимского (Свердловская область). Следователям удалось найти девушку в 200 километрах от дома. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур.

«Шугаипова находится под подпиской о невыезде. Пару недель назад она пропала, ее никто не видел в Уфимском. Оказалось, что она была в Реже, в двухсот километрах от дома. Там она гостила у нового сожителя. Недавно следователи привезли ее обратно», — поделился собеседник агентства. В СУ СК по Свердловской области от комментариев по теме воздержались.

Новость по теме
Свердловчанка ушла от сожителя, с которым ее обвинили в убийстве матери

По версии следствия, в сентябре 2023 года 19-летняя Шугаипова с Бакуниным задушили мать девушки пищевой пленкой. Женщина якобы мешала их семейному счастью. Ее тело они увезли в лес и закопали. После этого дочь обратилась в полицию с заявлением о пропаже матери. Но силовики раскололи пару. По данным инсайдеров URA.RU, Бакунин находится в СИЗО, а Шугаипова — на свободе. Она проходит по делу в качестве свидетеля, говорил другой источник агентства.

У Шугаиповой двое детей. После трагедии их забрали в детский дом Красноуфимска, а, по последним данным URA.RU, они находятся уже в Первоуральске. 19-летняя девушка не отвечает на звонки корреспондента. Ранее она обвинила в случившемся своего сожителя. Они оба проходили экспертизы на вменяемость.

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Нуриза Шугаипова, которая на пару с сожителем Евгением Бакуниным подозревается в убийстве матери, сбежала из поселка Уфимского (Свердловская область). Следователям удалось найти девушку в 200 километрах от дома. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур. «Шугаипова находится под подпиской о невыезде. Пару недель назад она пропала, ее никто не видел в Уфимском. Оказалось, что она была в Реже, в двухсот километрах от дома. Там она гостила у нового сожителя. Недавно следователи привезли ее обратно», — поделился собеседник агентства. В СУ СК по Свердловской области от комментариев по теме воздержались. По версии следствия, в сентябре 2023 года 19-летняя Шугаипова с Бакуниным задушили мать девушки пищевой пленкой. Женщина якобы мешала их семейному счастью. Ее тело они увезли в лес и закопали. После этого дочь обратилась в полицию с заявлением о пропаже матери. Но силовики раскололи пару. По данным инсайдеров URA.RU, Бакунин находится в СИЗО, а Шугаипова — на свободе. Она проходит по делу в качестве свидетеля, говорил другой источник агентства. У Шугаиповой двое детей. После трагедии их забрали в детский дом Красноуфимска, а, по последним данным URA.RU, они находятся уже в Первоуральске. 19-летняя девушка не отвечает на звонки корреспондента. Ранее она обвинила в случившемся своего сожителя. Они оба проходили экспертизы на вменяемость.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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