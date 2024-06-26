Глава Конституционного суда поставил точку в вопросе возвращения смертной казни в РФ

Председатель КС Зорькин: возврат смертной казни в РФ невозможен
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Приговор диверсанту Узялло в областном суде. Челябинск, уголовное дело, приговор, судья, суд
КС дал понять, что смертной казни в РФ не будет (архивное фото) Фото:

Конституционный суд РФ подтвердил уверенность в недопустимости возобновления в России смертной казни в рамках действующей Конституции. Об этом говорится в докладе председателя КС Валерия Зорькина.

«Сама Конституция, допуская ограничения прав, ставит пределами для нее цели и меру. Но мера ограничения прав не является константной величиной. Как угрозы, против которых направлены эти меры, „подвижны“, столь же „подвижными“ могут быть и меры, направленные на противодействие им, а как следствие — и их конституционная оценка», — отметил Зорькин в докладе, опубликованном на портале Конституционного суда. Пределом подобной «подвижности» для КС Зорькин обозначил недопустимость возвращения смертной казни в России.

О возвращении смертной казни в России активно заговорили после теракта в «Крокусе». Однако Конституционный суд РФ всегда придерживался позиции о невозможности возврата смертной казни в условиях действующей Конституции.

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Конституционный суд РФ подтвердил уверенность в недопустимости возобновления в России смертной казни в рамках действующей Конституции. Об этом говорится в докладе председателя КС Валерия Зорькина. «Сама Конституция, допуская ограничения прав, ставит пределами для нее цели и меру. Но мера ограничения прав не является константной величиной. Как угрозы, против которых направлены эти меры, „подвижны“, столь же „подвижными“ могут быть и меры, направленные на противодействие им, а как следствие — и их конституционная оценка», — отметил Зорькин в докладе, опубликованном на портале Конституционного суда. Пределом подобной «подвижности» для КС Зорькин обозначил недопустимость возвращения смертной казни в России. О возвращении смертной казни в России активно заговорили после теракта в «Крокусе». Однако Конституционный суд РФ всегда придерживался позиции о невозможности возврата смертной казни в условиях действующей Конституции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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