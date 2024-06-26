Глава Конституционного суда поставил точку в вопросе возвращения смертной казни в РФ

Конституционный суд РФ подтвердил уверенность в недопустимости возобновления в России смертной казни в рамках действующей Конституции. Об этом говорится в докладе председателя КС Валерия Зорькина.
«Сама Конституция, допуская ограничения прав, ставит пределами для нее цели и меру. Но мера ограничения прав не является константной величиной. Как угрозы, против которых направлены эти меры, „подвижны“, столь же „подвижными“ могут быть и меры, направленные на противодействие им, а как следствие — и их конституционная оценка», — отметил Зорькин в докладе, опубликованном на портале Конституционного суда. Пределом подобной «подвижности» для КС Зорькин обозначил недопустимость возвращения смертной казни в России.
О возвращении смертной казни в России активно заговорили после теракта в «Крокусе». Однако Конституционный суд РФ всегда придерживался позиции о невозможности возврата смертной казни в условиях действующей Конституции.
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