Сутенершу, предоставлявшую экс-гендиректору ЧЭМК детей для утех, оставили в СИЗО

Девушка, предоставлявшая несовершеннолетних Павлу Ходоровскому для сексуальных утех, останется под стражей Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Уголовное дело в отношении гендиректора ЧЭМК Ходоровского

Челябинский областной суд 26 июня оставил за решеткой сутенершу Дарью Ф., которая, по версии следствия, предоставляла несовершеннолетних детей для секса бывшему гендиректору ЧЭМК Павлу Ходоровскому. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда.

«Суд рассмотрел в апелляционном порядке жалобу адвоката обвиняемой Дарьи Ф. Постановление Центрального райсуда Челябинска, которым в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 10 августа, оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Дарья Ф. была задержана 11 июня. Момент задержания попал на камеры видеонаблюдения. Предварительно, именно через нее силовики вышли на Ходоровского. По версии следствия, женщина привозила топ-менеджеру несовершеннолетних детей для утоления сексуальных желаний топ-менеджера.

По непроверенной информации, когда-то она сама ублажала Ходоровского. Но потом стала подменять свои услуги более молодыми девушками.

На следующий день после задержания сутенерше и Ходоровскому избирали меру пресечения. По данным URA.RU, в суде Дарья Ф. рыдала и просила не разлучать ее с сыном. Но суд отправил ее в СИЗО. Ходоровский также отправился за решетку на время следствия. Но по слухам, топ-менеджер пытается выйти на свободу. Якобы, он уже признал вину и дал ряд компрометирующих показаний.