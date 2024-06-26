Сутенершу, предоставлявшую экс-гендиректору ЧЭМК детей для утех, оставили в СИЗО

Челябинский областной суд 26 июня оставил за решеткой сутенершу Дарью Ф., которая, по версии следствия, предоставляла несовершеннолетних детей для секса бывшему гендиректору ЧЭМК Павлу Ходоровскому. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда.
«Суд рассмотрел в апелляционном порядке жалобу адвоката обвиняемой Дарьи Ф. Постановление Центрального райсуда Челябинска, которым в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 10 августа, оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
Дарья Ф. была задержана 11 июня. Момент задержания попал на камеры видеонаблюдения. Предварительно, именно через нее силовики вышли на Ходоровского. По версии следствия, женщина привозила топ-менеджеру несовершеннолетних детей для утоления сексуальных желаний топ-менеджера.
По непроверенной информации, когда-то она сама ублажала Ходоровского. Но потом стала подменять свои услуги более молодыми девушками.
На следующий день после задержания сутенерше и Ходоровскому избирали меру пресечения. По данным URA.RU, в суде Дарья Ф. рыдала и просила не разлучать ее с сыном. Но суд отправил ее в СИЗО. Ходоровский также отправился за решетку на время следствия. Но по слухам, топ-менеджер пытается выйти на свободу. Якобы, он уже признал вину и дал ряд компрометирующих показаний.
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