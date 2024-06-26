Как новый генсек НАТО Марк Рютте относится к России

Марк Рютте утвержден генсеком НАТО

26 июня 2024 в 16:23 Размер текста - 17 +

Марк Рютте заявил, что должность генсека ему предложили еще в 2023 году Фото: CC BY-SA 2.0/Ministerie van Buitenlandse Zaken/Flickr Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте назначен новым генсеком НАТО. Бывший генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг поприветствовал своего преемника. По его словам, он оставляет Североатлантический альянс в надежных руках. Как Рютте относится к РФ — в материале. Как в РФ отреагировали на нового генсека Назначение Марка Рютте на пост генсека НАТО не повлияет на политику альянса в отношении России. Об этом высказался глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, передает РИА Новости. По его словам, НАТО традиционно следует стратегическим решениям, принимаемым в Вашингтоне. Такого же мнения придерживаются в Кремле. Выбор Рютте на пост генерального секретаря НАТО не приведет к изменениям в политике альянса по отношению к России, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, НАТО продолжает оставаться «вражеским альянсом» для России, и назначение нового генсека не изменит общую стратегическую направленность организации. Чем Рютте может быть опасен для России С 2014 года Рютте активно выражает поддержку Украине и продолжил это делать с началом спецоперации. Он выступал за поставки военной помощи Киеву, а 1 марта подписал двустороннее соглашение по безопасности с лидером Украины Владимиром Зеленским, обещая предоставить финансовую помощь в размере трех миллиардов рублей. Рютте также настаивал на скорейшей передаче ВСУ европейских танков. Однако он также высказывал мнение, что Украина не может стать членом НАТО до окончания боевых действий на ее территории. На июньском саммите в Швейцарии Рютте не поддержал предложение президента России Владимира Путина о переговорах с Украиной. Нидерландский премьер также выразил сомнение в вероятности посещения Путиным КНДР и назвал отсутствие России на саммите мира «абсолютно правильным решением». По его словам, Россия сможет участвовать в таких мероприятиях только при условии соблюдения международных принципов. Как на Украине отреагировали на нового генсека Глава офиса президента Украины Андрей Ермак поздравил Рютте с избранием на пост генерального секретаря НАТО. Он подчеркнул значимость лидерских качеств нового генсека. В своем обращении Ермак выразил благодарность за непоколебимую поддержку, которую Рютте оказывает Украине. Заявление Рютте Рютте откровенно поделился, что США предложили ему кандидатуру на пост генерального секретаря НАТО в январе 2023 года. Однако он тогда отказался от предложения. В своем прощальном выступлении перед нижней палатой парламента Нидерландов Рютте уточнил, что предложение возглавить альянс он отверг, поскольку это потребовало бы проведения новых выборов в стране. Тем не менее, после падения правительства в июле 2023 года он снова рассмотрел эту возможность. Долгое время Рютте говорил о желании заняться преподавательской деятельностью после завершения политической карьеры. Однако в октябре он впервые выразил публичный интерес к высокой должности в НАТО. Реакция Столтенберга Экс-генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал Рютте как как своего наследника. Он выразил уверенность в том, что Рютте обеспечит надежное руководство альянсу. Столтенберг подчеркнул, что Рютте известен как убежденный сторонник трансатлантических связей, лидерских качеств и поиска общего согласия. Он пожелал новому главе альянса успехов в дальнейшем укреплении НАТО и его роли на международной арене. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте назначен новым генсеком НАТО. Бывший генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг поприветствовал своего преемника. По его словам, он оставляет Североатлантический альянс в надежных руках. Как Рютте относится к РФ — в материале. Назначение Марка Рютте на пост генсека НАТО не повлияет на политику альянса в отношении России. Об этом высказался глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, передает РИА Новости. По его словам, НАТО традиционно следует стратегическим решениям, принимаемым в Вашингтоне. Такого же мнения придерживаются в Кремле. Выбор Рютте на пост генерального секретаря НАТО не приведет к изменениям в политике альянса по отношению к России, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, НАТО продолжает оставаться «вражеским альянсом» для России, и назначение нового генсека не изменит общую стратегическую направленность организации. С 2014 года Рютте активно выражает поддержку Украине и продолжил это делать с началом спецоперации. Он выступал за поставки военной помощи Киеву, а 1 марта подписал двустороннее соглашение по безопасности с лидером Украины Владимиром Зеленским, обещая предоставить финансовую помощь в размере трех миллиардов рублей. Рютте также настаивал на скорейшей передаче ВСУ европейских танков. Однако он также высказывал мнение, что Украина не может стать членом НАТО до окончания боевых действий на ее территории. На июньском саммите в Швейцарии Рютте не поддержал предложение президента России Владимира Путина о переговорах с Украиной. Нидерландский премьер также выразил сомнение в вероятности посещения Путиным КНДР и назвал отсутствие России на саммите мира «абсолютно правильным решением». По его словам, Россия сможет участвовать в таких мероприятиях только при условии соблюдения международных принципов. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак поздравил Рютте с избранием на пост генерального секретаря НАТО. Он подчеркнул значимость лидерских качеств нового генсека. В своем обращении Ермак выразил благодарность за непоколебимую поддержку, которую Рютте оказывает Украине. Рютте откровенно поделился, что США предложили ему кандидатуру на пост генерального секретаря НАТО в январе 2023 года. Однако он тогда отказался от предложения. В своем прощальном выступлении перед нижней палатой парламента Нидерландов Рютте уточнил, что предложение возглавить альянс он отверг, поскольку это потребовало бы проведения новых выборов в стране. Тем не менее, после падения правительства в июле 2023 года он снова рассмотрел эту возможность. Долгое время Рютте говорил о желании заняться преподавательской деятельностью после завершения политической карьеры. Однако в октябре он впервые выразил публичный интерес к высокой должности в НАТО. Экс-генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал Рютте как как своего наследника. Он выразил уверенность в том, что Рютте обеспечит надежное руководство альянсу. Столтенберг подчеркнул, что Рютте известен как убежденный сторонник трансатлантических связей, лидерских качеств и поиска общего согласия. Он пожелал новому главе альянса успехов в дальнейшем укреплении НАТО и его роли на международной арене.