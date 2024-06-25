25 июня 2024

С приходом тепла в ЯНАО лесные пожары охватили сотни гектаров

В ЯНАО пожарные тушат более 200 гектаров леса
© Служба новостей «URA.RU»
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На Ямале пожарные тушат девять лесных пожаров Фото:

В ЯНАО горит более двухсот гектаров леса. По состоянию на 17 часов 26 июня зафиксировано девять очагов природных пожаров, сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе окружного департамента природы.

«На 17 часов 26 июня на территории округа действуют девять очагов природных пожаров на площади 228,5 гектаров. Из них локализовано два очага на площади 45 гектаров», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ведомства. Больше всего очагов зафиксировано на территории Пуровского района, там горит 180 гектаров.

На тушении действующих пожаров задействованы 99 человек из состава «Ямалспас». С начала пожароопасного сезона ямальские спасатели потушили уже 563 гектара леса.

В окружном департаменте гражданской защиты URA.RU сообщили, что для предупреждения новых возгораний ведется ежедневный мониторинг при помощи малой авиации, беспилотников дальнего действия, системы «Лесохранитель» и автопатрулирования. Угрозы населенным пунктам и объектам жизнеобеспечения отсутствуют.

На территории округа с 10 мая по 1 октября объявлен пожароопасный сезон. О мерах безопасности и штрафах за их несоблюдение, читайте в материале URA.RU.

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В ЯНАО горит более двухсот гектаров леса. По состоянию на 17 часов 26 июня зафиксировано девять очагов природных пожаров, сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе окружного департамента природы. «На 17 часов 26 июня на территории округа действуют девять очагов природных пожаров на площади 228,5 гектаров. Из них локализовано два очага на площади 45 гектаров», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ведомства. Больше всего очагов зафиксировано на территории Пуровского района, там горит 180 гектаров. На тушении действующих пожаров задействованы 99 человек из состава «Ямалспас». С начала пожароопасного сезона ямальские спасатели потушили уже 563 гектара леса. В окружном департаменте гражданской защиты URA.RU сообщили, что для предупреждения новых возгораний ведется ежедневный мониторинг при помощи малой авиации, беспилотников дальнего действия, системы «Лесохранитель» и автопатрулирования. Угрозы населенным пунктам и объектам жизнеобеспечения отсутствуют. На территории округа с 10 мая по 1 октября объявлен пожароопасный сезон. О мерах безопасности и штрафах за их несоблюдение, читайте в материале URA.RU.
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