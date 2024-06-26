В Челябинске осудили служащих аэропорта, по чьей вине самолету не хватило полосы

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Аэропорт Внуково. Пермь, авиация, авиасообщение, ввп аэропорта, зимний аэропорт, самолеты на пероне, разлет самолетов
Самолет с пассажирами выкатился за пределы полосы в снегопад Фото:

В Челябинске вынесен приговор бывшим работникам аэропорта, допустившим выкат пассажирского самолета за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом 26 июня сообщили в пресс-службе следственного управления на транспорте СК России.

«Осужденные 1 декабря 2021 года оказывали услуги по аэропортовому и наземному обслуживанию воздушных судов при неблагоприятных погодных условиях. При этом они не произвели обязательные измерения коэффициента сцепления и передали диспетчеру фиктивное значение коэффициента. Кроме этого, осужденные не сообщили в диспетчерский пункт, что часть взлетно-посадочной полосы не обработана реагентом, а также не приняли мер к закрытию аэродрома при наличии к тому оснований», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В результате ночью 1 декабря 2021 года при заходе на посадку самолет «Bombardier», выполнявший рейс «Казань — Челябинск», выкатился за край взлетно-посадочной полосы на 20-25 метров. На борту самолета находились 33 пассажира и три члена экипажа, которые в результате инцидента не пострадали.

Обвиняемые признаны виновными. Суд назначил экс-сотрудникам аэропорта имени Курчатова условные сроки лишения свободы.

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В Челябинске вынесен приговор бывшим работникам аэропорта, допустившим выкат пассажирского самолета за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом 26 июня сообщили в пресс-службе следственного управления на транспорте СК России. «Осужденные 1 декабря 2021 года оказывали услуги по аэропортовому и наземному обслуживанию воздушных судов при неблагоприятных погодных условиях. При этом они не произвели обязательные измерения коэффициента сцепления и передали диспетчеру фиктивное значение коэффициента. Кроме этого, осужденные не сообщили в диспетчерский пункт, что часть взлетно-посадочной полосы не обработана реагентом, а также не приняли мер к закрытию аэродрома при наличии к тому оснований», — сообщили в пресс-службе ведомства. В результате ночью 1 декабря 2021 года при заходе на посадку самолет «Bombardier», выполнявший рейс «Казань — Челябинск», выкатился за край взлетно-посадочной полосы на 20-25 метров. На борту самолета находились 33 пассажира и три члена экипажа, которые в результате инцидента не пострадали. Обвиняемые признаны виновными. Суд назначил экс-сотрудникам аэропорта имени Курчатова условные сроки лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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