В Челябинске осудили служащих аэропорта, по чьей вине самолету не хватило полосы

В Челябинске вынесен приговор бывшим работникам аэропорта, допустившим выкат пассажирского самолета за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом 26 июня сообщили в пресс-службе следственного управления на транспорте СК России.
«Осужденные 1 декабря 2021 года оказывали услуги по аэропортовому и наземному обслуживанию воздушных судов при неблагоприятных погодных условиях. При этом они не произвели обязательные измерения коэффициента сцепления и передали диспетчеру фиктивное значение коэффициента. Кроме этого, осужденные не сообщили в диспетчерский пункт, что часть взлетно-посадочной полосы не обработана реагентом, а также не приняли мер к закрытию аэродрома при наличии к тому оснований», — сообщили в пресс-службе ведомства.
В результате ночью 1 декабря 2021 года при заходе на посадку самолет «Bombardier», выполнявший рейс «Казань — Челябинск», выкатился за край взлетно-посадочной полосы на 20-25 метров. На борту самолета находились 33 пассажира и три члена экипажа, которые в результате инцидента не пострадали.
Обвиняемые признаны виновными. Суд назначил экс-сотрудникам аэропорта имени Курчатова условные сроки лишения свободы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!