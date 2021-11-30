Челябинский аэропорт возобновил работу после ЧП

Воздушная гавань Челябинска вновь принимает и отправляет авиарейсы (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Международный аэропорт Челябинска возобновил прием и отправку рейсов, прерванные 1 декабря инцидентом с пассажирским самолетом и сообщением о минировании взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщили URA.RU в министерстве транспорта Челябинской области.

«Аэропорт работает в штатном режиме. Информация о минировании взлетной полосы не подтвердилась. Комиссия с участием представителей транспортной прокуратуры и регионального миндортранса продолжает изучать причины, из-за которых лайнер компании „ЮВТ АЭРО“ с 33 пассажирами на борту выкатился за пределы взлетной полосы», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Инцидент с принадлежащим UVT Aero самолетом Bombardier (по данным Уральской транспортной прокуратуры, он на 20-25 метров выкатился за пределы полосы при посадке), произошел в 02:32. Находившиеся на его борту 32 взрослых пассажира и один ребенок не пострадали. Пока причиной произошедшего считается обледенение полосы и сильный боковой ветер. Ухудшение погоды вызывало настоящий транспортный коллапс в Челябинской области, который грозит затянуться еще на сутки.

После этого в аэропорту были задержаны девять рейсов и отправлено на запасной аэродром (аэропорт Кольцово, Екатеринбург) шесть самолетов. Не смогли вовремя отправиться в путь более тысячи человек. Поступившее в 9:45 на электронную почту аэропорта сообщение о минировании взлетно-посадочной полосы дополнительно осложнило работу воздушной гавани.

Bombardier с 33 пассажирами на борту при посадке на 25 метров выкатился за пределы полосы Фото: пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры