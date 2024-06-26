Бастрыкин ищет виновных в деле о ЧП на шахте «Уралкалия» в Пермском крае

Главе Следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину будет доложено об инциденте на одной из шахт Прикамья, в результате которого пострадали люди. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — написано в telegram-канале СКР. В результате происшествия двое рабочих с травмами были экстренно доставлены в пермскую больницу, остальных эвакуировали.
В ночь на 26 июня в шахте «Уралкалия» в Соликамске произошла вспышка газа. Двое сотрудников предприятия получили сильные ожоги. Корреспонденты URA.RU опросили сотрудников компании, медиков соликамской городской больницы и местных жителей, чтобы понять — зачем люди работают в шахтах и как часто получают травмы.
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