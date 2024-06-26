26 июня 2024

Бастрыкин ищет виновных в деле о ЧП на шахте «Уралкалия» в Пермском крае

© Служба новостей «URA.RU»
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При ЧП пострадали двое горняков (архивное фото)
При ЧП пострадали двое горняков (архивное фото) Фото:

Главе Следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину будет доложено об инциденте на одной из шахт Прикамья, в результате которого пострадали люди. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — написано в telegram-канале СКР. В результате происшествия двое рабочих с травмами были экстренно доставлены в пермскую больницу, остальных эвакуировали.

В ночь на 26 июня в шахте «Уралкалия» в Соликамске произошла вспышка газа. Двое сотрудников предприятия получили сильные ожоги. Корреспонденты URA.RU опросили сотрудников компании, медиков соликамской городской больницы и местных жителей, чтобы понять — зачем люди работают в шахтах и как часто получают травмы.

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Главе Следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину будет доложено об инциденте на одной из шахт Прикамья, в результате которого пострадали люди. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — написано в telegram-канале СКР. В результате происшествия двое рабочих с травмами были экстренно доставлены в пермскую больницу, остальных эвакуировали. В ночь на 26 июня в шахте «Уралкалия» в Соликамске произошла вспышка газа. Двое сотрудников предприятия получили сильные ожоги. Корреспонденты URA.RU опросили сотрудников компании, медиков соликамской городской больницы и местных жителей, чтобы понять — зачем люди работают в шахтах и как часто получают травмы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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