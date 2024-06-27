В США назвали российское оружие, с которым лучше не шутить

National interest: с российским БМПТ «Терминатор» нельзя шутить
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БМПТ "Терминатор" - передовое российское вооружение, с которым лучше не шутить, заявил Харрисон Касс
БМПТ "Терминатор" - передовое российское вооружение, с которым лучше не шутить, заявил Харрисон Касс Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Американский обозреватель Харрисон Касс отметил российское оружие, с которым лучше «не шутить». По его словам, опасность для ВСУ представляют российские БМТ «Терминатор». 

«С российским „танком“ БМПТ „Терминатор“ нельзя шутить», — отметил обозреватель журнала National Interest Харрисон Касс. В своем материале журналист пояснил, что «Терминаторы» оснащены двумя 30-миллиметровыми автоматическими пушками 2А42, которые могут заряжать четыре противотанковых ракетных комплекса с лазерным наведением.

БМПТ также оснащены пулеметами и гранатометами. Причем бывают еще и модифицированные версии, отмечает Касс. Он подчеркнул, что российский «Терминатор» хорошо себя показывает в зоне СВО на Украине.

Ранее обозреватель 19Fortyfive также писал в своем материале о «Терминаторе». Он характеризовал машину как футуристичную и устрашающую. Недавно под Авдеевкой «Терминатор» выпустил 400 снарядов по позициям ВСУ, передает «Национальная служба новостей». Данный БМПТ в целом востребован в ходе спецоперации, сообщает RT.

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Американский обозреватель Харрисон Касс отметил российское оружие, с которым лучше «не шутить». По его словам, опасность для ВСУ представляют российские БМТ «Терминатор».  «С российским „танком“ БМПТ „Терминатор“ нельзя шутить», — отметил обозреватель журнала National Interest Харрисон Касс. В своем материале журналист пояснил, что «Терминаторы» оснащены двумя 30-миллиметровыми автоматическими пушками 2А42, которые могут заряжать четыре противотанковых ракетных комплекса с лазерным наведением. БМПТ также оснащены пулеметами и гранатометами. Причем бывают еще и модифицированные версии, отмечает Касс. Он подчеркнул, что российский «Терминатор» хорошо себя показывает в зоне СВО на Украине. Ранее обозреватель 19Fortyfive также писал в своем материале о «Терминаторе». Он характеризовал машину как футуристичную и устрашающую. Недавно под Авдеевкой «Терминатор» выпустил 400 снарядов по позициям ВСУ, передает «Национальная служба новостей». Данный БМПТ в целом востребован в ходе спецоперации, сообщает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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