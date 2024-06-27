Американский обозреватель Харрисон Касс отметил российское оружие, с которым лучше «не шутить». По его словам, опасность для ВСУ представляют российские БМТ «Терминатор».
«С российским „танком“ БМПТ „Терминатор“ нельзя шутить», — отметил обозреватель журнала National Interest Харрисон Касс. В своем материале журналист пояснил, что «Терминаторы» оснащены двумя 30-миллиметровыми автоматическими пушками 2А42, которые могут заряжать четыре противотанковых ракетных комплекса с лазерным наведением.
БМПТ также оснащены пулеметами и гранатометами. Причем бывают еще и модифицированные версии, отмечает Касс. Он подчеркнул, что российский «Терминатор» хорошо себя показывает в зоне СВО на Украине.
Ранее обозреватель 19Fortyfive также писал в своем материале о «Терминаторе». Он характеризовал машину как футуристичную и устрашающую. Недавно под Авдеевкой «Терминатор» выпустил 400 снарядов по позициям ВСУ, передает «Национальная служба новостей». Данный БМПТ в целом востребован в ходе спецоперации, сообщает RT.
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