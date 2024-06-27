Пьяного курганца, который ехал из Челябинска, наказали за курение в электричке

В Кургане привлекли к ответственности 41-летнего местного жителя за хулиганство, грубое общение и курение в неположенном месте в электропоезде, следующего из Челябинска в Курган. Об этом URA.RU сообщили в транспортной полиции по региону.
«В транспортную полицию 25 июня поступило сообщение, что в электропоезде „Челябинск — Курган“ пассажир нарушает общественный порядок. В пути пассажир вышел в тамбур вагона покурить. Работники поездной бригады сделали ему замечание, в ответ мужчина начал громко оскорблять окружающих. После перепалки с работниками электропоезда неспокойный пассажир, который имел признаки опьянения, устроился на сидении и уснул», — сообщили в Курганском линейном отделе МВД России на транспорте.
По прибытии на станцию в Курган сотрудники транспортной полиции выявили 41-летнего нарушителя, который ранее уже привлекался к уголовной и административной ответственности. В этот раз ему выписали штраф по двум статьям КоАП РФ: за мелкое хулиганство и нарушение запрета курения. Отмечается, что мужчина ранее также был судим за кражу и вовлечение несовершеннолетнего в преступление.
Ранее URA.RU писало, что курганца высадили из самолета в аэропорту «Рощино» и оштрафовали. Во время посадки пассажиров на борт самолета, отправился в туалет и покурил, после чего сработали датчики дыма.
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