МК: Украина готовится к сдаче четырех городов

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Вооруженные силы Украины.stock, вертолет, всу,  stock
ВСУ больше не могут сдерживать наступление ВС РФ в ДНР, пишут СМИ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные не могут сдержать наступление ВС РФ в ДНР, поэтому Киев готовится к сдаче Торецка, Красного Лимана, Очеретино и Красногоровки. Об этом сообщает новостной портал МК.RU.

«Российские войска в ДНР успешно развивают наступление в полосе шириной около 110 км. Командование сухопутных войск ВСУ не надеется сдержать наступление северо-западнее Донецка и готовит к сдаче Торецк, Красный Лиман, Очеретино и Красногоровку», — говорится в материале.

Отмечается, что в Торецке с 24 июня нет электричества. Это мешает военным пользоваться оборудованием и приборами. Также у ВС РФ сформирована тактическая группа в районе Артемовска. Эксперт украинского Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк заявил, что ее численность позволит взять под контроль Торецк в течение нескольких недель.

Ранее в Торецке началась принудительная эвакуация. Глава областной военной администрации Вадим Филашкин заявил, что к населенному пункту подошли российские военные.

Командующий объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Юрий Содоль, который отвечал за это направление, в момент прорыва обороны был в ресторане и выпивал. Вместе с ним отдыхал и генерал армии Украины Николай Палас, который отвечает за Волчанск на харьковском направлении, заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

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Украинские военные не могут сдержать наступление ВС РФ в ДНР, поэтому Киев готовится к сдаче Торецка, Красного Лимана, Очеретино и Красногоровки. Об этом сообщает новостной портал МК.RU. «Российские войска в ДНР успешно развивают наступление в полосе шириной около 110 км. Командование сухопутных войск ВСУ не надеется сдержать наступление северо-западнее Донецка и готовит к сдаче Торецк, Красный Лиман, Очеретино и Красногоровку», — говорится в материале. Отмечается, что в Торецке с 24 июня нет электричества. Это мешает военным пользоваться оборудованием и приборами. Также у ВС РФ сформирована тактическая группа в районе Артемовска. Эксперт украинского Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк заявил, что ее численность позволит взять под контроль Торецк в течение нескольких недель. Ранее в Торецке началась принудительная эвакуация. Глава областной военной администрации Вадим Филашкин заявил, что к населенному пункту подошли российские военные. Командующий объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Юрий Содоль, который отвечал за это направление, в момент прорыва обороны был в ресторане и выпивал. Вместе с ним отдыхал и генерал армии Украины Николай Палас, который отвечает за Волчанск на харьковском направлении, заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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