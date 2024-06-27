Украинские военные не могут сдержать наступление ВС РФ в ДНР, поэтому Киев готовится к сдаче Торецка, Красного Лимана, Очеретино и Красногоровки. Об этом сообщает новостной портал МК.RU.
«Российские войска в ДНР успешно развивают наступление в полосе шириной около 110 км. Командование сухопутных войск ВСУ не надеется сдержать наступление северо-западнее Донецка и готовит к сдаче Торецк, Красный Лиман, Очеретино и Красногоровку», — говорится в
Отмечается, что в Торецке с 24 июня нет электричества. Это мешает военным пользоваться оборудованием и приборами. Также у ВС РФ сформирована тактическая группа в районе Артемовска. Эксперт украинского Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк заявил, что ее численность позволит взять под контроль Торецк в течение нескольких недель.
Ранее в Торецке началась принудительная эвакуация. Глава областной военной администрации Вадим Филашкин заявил, что к населенному пункту подошли российские военные.
Командующий объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Юрий Содоль, который отвечал за это направление, в момент прорыва обороны был в ресторане и выпивал. Вместе с ним отдыхал и генерал армии Украины Николай Палас, который отвечает за Волчанск на харьковском направлении, заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.
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