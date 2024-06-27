МК: Украина готовится к сдаче четырех городов

27 июня 2024 в 11:18 Размер текста - 17 +

ВСУ больше не могут сдерживать наступление ВС РФ в ДНР, пишут СМИ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские военные не могут сдержать наступление ВС РФ в ДНР, поэтому Киев готовится к сдаче Торецка, Красного Лимана, Очеретино и Красногоровки. Об этом сообщает новостной портал МК.RU. «Российские войска в ДНР успешно развивают наступление в полосе шириной около 110 км. Командование сухопутных войск ВСУ не надеется сдержать наступление северо-западнее Донецка и готовит к сдаче Торецк, Красный Лиман, Очеретино и Красногоровку», — говорится в материале . Отмечается, что в Торецке с 24 июня нет электричества. Это мешает военным пользоваться оборудованием и приборами. Также у ВС РФ сформирована тактическая группа в районе Артемовска. Эксперт украинского Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк заявил, что ее численность позволит взять под контроль Торецк в течение нескольких недель. Ранее в Торецке началась принудительная эвакуация. Глава областной военной администрации Вадим Филашкин заявил, что к населенному пункту подошли российские военные. Командующий объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Юрий Содоль, который отвечал за это направление, в момент прорыва обороны был в ресторане и выпивал. Вместе с ним отдыхал и генерал армии Украины Николай Палас, который отвечает за Волчанск на харьковском направлении, заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинские военные не могут сдержать наступление ВС РФ в ДНР, поэтому Киев готовится к сдаче Торецка, Красного Лимана, Очеретино и Красногоровки. Об этом сообщает новостной портал МК.RU. «Российские войска в ДНР успешно развивают наступление в полосе шириной около 110 км. Командование сухопутных войск ВСУ не надеется сдержать наступление северо-западнее Донецка и готовит к сдаче Торецк, Красный Лиман, Очеретино и Красногоровку», — говорится в материале. Отмечается, что в Торецке с 24 июня нет электричества. Это мешает военным пользоваться оборудованием и приборами. Также у ВС РФ сформирована тактическая группа в районе Артемовска. Эксперт украинского Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк заявил, что ее численность позволит взять под контроль Торецк в течение нескольких недель. Ранее в Торецке началась принудительная эвакуация. Глава областной военной администрации Вадим Филашкин заявил, что к населенному пункту подошли российские военные. Командующий объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Юрий Содоль, который отвечал за это направление, в момент прорыва обороны был в ресторане и выпивал. Вместе с ним отдыхал и генерал армии Украины Николай Палас, который отвечает за Волчанск на харьковском направлении, заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.