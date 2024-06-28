ВС РФ парализовали украинский батальон на правом берегу Днепра

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Российские войска нанесли удар по пункту управления украинского батальона Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Десантники отдельной артиллерийской бригады ВДВ группировки войск «Днепр» нанесли удар по пункту управления украинского батальона. Вражеская группировка парализована. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Расчет 152-миллиметрового орудия „Гиацинт-Б“ десантников группировки войск „Днепр“ ВС РФ своим точным ударом уничтожили пункт управления подразделениями украинской армии», — подчеркнули в ведомстве. По их данным, в результате удара погибли офицеры и личный состав подразделений ВСУ.

Ранее российские войска нанесли удар по району в Николаевской области Украины, где располагалась установка РСЗО HIMARS. По информации представителя николаевского подполья Сергея Лебедева, из нее производилась атака на Крым.

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Десантники отдельной артиллерийской бригады ВДВ группировки войск «Днепр» нанесли удар по пункту управления украинского батальона. Вражеская группировка парализована. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Расчет 152-миллиметрового орудия „Гиацинт-Б“ десантников группировки войск „Днепр“ ВС РФ своим точным ударом уничтожили пункт управления подразделениями украинской армии», — подчеркнули в ведомстве. По их данным, в результате удара погибли офицеры и личный состав подразделений ВСУ. Ранее российские войска нанесли удар по району в Николаевской области Украины, где располагалась установка РСЗО HIMARS. По информации представителя николаевского подполья Сергея Лебедева, из нее производилась атака на Крым.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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