Глава МВД России обратился к ООН из-за обстрела ВСУ Севастополя

Глава МВД Колокольцев: РФ ждет от ООН взвешенной оценки удара ВСУ по Севастополю

28 июня 2024 в 07:23 Размер текста - 17 +

Россия ждет от ООН оценки удара ВСУ ракетами ATACMS по Севастополю, заявил Колокольцев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Около 100 человек пострадали при атаке ВСУ на Севастополь Россия ожидает от Организации Объединенных Наций (ООН) четкой и взвешенной оценки удара ВСУ по пляжу в Севастополе. Об этом сообщил глава МВД Владимир Колокольцев. «Я вчера руководству ООН заявил прямо, что мы дожидаемся от этой организации международной четкой, принципиальной и взвешенной оценки обстрела американскими ракетами, снаряженными кассетными боеприпасами, нашего мирного населения в Севастополе», — сообщил Колокольцев. Он также отметил, что в ходе визита в ООН он среди прочего обсуждает с коллегами из-за рубежа российско-украинский конфликт. Ранее сообщалось, что Колокольцев посетил саммит руководителей органов полиции стран ООН в Нью-Йорке. По его словам, некоторые западные страны пытаются исключить РФ из Интерпола. ВСУ 23 июня совершили удар по Севастополю с помощью пяти тактических ракет ATACMS производства США. В результате обстрела повреждены два многоэтажных дома, 26 частных домов и более 20 автомобилей. Момент удара попал на камеры видеонаблюдения. Есть человеческие жертвы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия ожидает от Организации Объединенных Наций (ООН) четкой и взвешенной оценки удара ВСУ по пляжу в Севастополе. Об этом сообщил глава МВД Владимир Колокольцев. «Я вчера руководству ООН заявил прямо, что мы дожидаемся от этой организации международной четкой, принципиальной и взвешенной оценки обстрела американскими ракетами, снаряженными кассетными боеприпасами, нашего мирного населения в Севастополе», — сообщил Колокольцев. Он также отметил, что в ходе визита в ООН он среди прочего обсуждает с коллегами из-за рубежа российско-украинский конфликт. Ранее сообщалось, что Колокольцев посетил саммит руководителей органов полиции стран ООН в Нью-Йорке. По его словам, некоторые западные страны пытаются исключить РФ из Интерпола. ВСУ 23 июня совершили удар по Севастополю с помощью пяти тактических ракет ATACMS производства США. В результате обстрела повреждены два многоэтажных дома, 26 частных домов и более 20 автомобилей. Момент удара попал на камеры видеонаблюдения. Есть человеческие жертвы.