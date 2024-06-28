Глава МВД России обратился к ООН из-за обстрела ВСУ Севастополя

Глава МВД Колокольцев: РФ ждет от ООН взвешенной оценки удара ВСУ по Севастополю
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Ежегодный отчет Правительства РФ в Государственной Думе. Москва, колокольцев владимир
Россия ждет от ООН оценки удара ВСУ ракетами ATACMS по Севастополю, заявил Колокольцев Фото:
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Россия ожидает от Организации Объединенных Наций (ООН) четкой и взвешенной оценки удара ВСУ по пляжу в Севастополе. Об этом сообщил глава МВД Владимир Колокольцев.

«Я вчера руководству ООН заявил прямо, что мы дожидаемся от этой организации международной четкой, принципиальной и взвешенной оценки обстрела американскими ракетами, снаряженными кассетными боеприпасами, нашего мирного населения в Севастополе», — сообщил Колокольцев. Он также отметил, что в ходе визита в ООН он среди прочего обсуждает с коллегами из-за рубежа российско-украинский конфликт.

Ранее сообщалось, что Колокольцев посетил саммит руководителей органов полиции стран ООН в Нью-Йорке. По его словам, некоторые западные страны пытаются исключить РФ из Интерпола.

ВСУ 23 июня совершили удар по Севастополю с помощью пяти тактических ракет ATACMS производства США. В результате обстрела повреждены два многоэтажных дома, 26 частных домов и более 20 автомобилей. Момент удара попал на камеры видеонаблюдения. Есть человеческие жертвы.

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Россия ожидает от Организации Объединенных Наций (ООН) четкой и взвешенной оценки удара ВСУ по пляжу в Севастополе. Об этом сообщил глава МВД Владимир Колокольцев. «Я вчера руководству ООН заявил прямо, что мы дожидаемся от этой организации международной четкой, принципиальной и взвешенной оценки обстрела американскими ракетами, снаряженными кассетными боеприпасами, нашего мирного населения в Севастополе», — сообщил Колокольцев. Он также отметил, что в ходе визита в ООН он среди прочего обсуждает с коллегами из-за рубежа российско-украинский конфликт. Ранее сообщалось, что Колокольцев посетил саммит руководителей органов полиции стран ООН в Нью-Йорке. По его словам, некоторые западные страны пытаются исключить РФ из Интерпола. ВСУ 23 июня совершили удар по Севастополю с помощью пяти тактических ракет ATACMS производства США. В результате обстрела повреждены два многоэтажных дома, 26 частных домов и более 20 автомобилей. Момент удара попал на камеры видеонаблюдения. Есть человеческие жертвы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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