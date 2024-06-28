Глава МВД России обратился к ООН из-за обстрела ВСУ Севастополя

Россия ожидает от Организации Объединенных Наций (ООН) четкой и взвешенной оценки удара ВСУ по пляжу в Севастополе. Об этом сообщил глава МВД Владимир Колокольцев.
«Я вчера руководству ООН заявил прямо, что мы дожидаемся от этой организации международной четкой, принципиальной и взвешенной оценки обстрела американскими ракетами, снаряженными кассетными боеприпасами, нашего мирного населения в Севастополе», — сообщил Колокольцев. Он также отметил, что в ходе визита в ООН он среди прочего обсуждает с коллегами из-за рубежа российско-украинский конфликт.
Ранее сообщалось, что Колокольцев посетил саммит руководителей органов полиции стран ООН в Нью-Йорке. По его словам, некоторые западные страны пытаются исключить РФ из Интерпола.
ВСУ 23 июня совершили удар по Севастополю с помощью пяти тактических ракет ATACMS производства США. В результате обстрела повреждены два многоэтажных дома, 26 частных домов и более 20 автомобилей. Момент удара попал на камеры видеонаблюдения. Есть человеческие жертвы.
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