27 июня 2024

Обвиняемый в сексе с несовершеннолетними экс-гендиректор ЧЭМК остался в СИЗО

Экс-гендиректора ЧЭМК Ходоровского не выпустили из СИЗО
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие летнего спорткомплекса в детском оздоровительном лагере ЧЭМК. Челябинск , ходоровский павел
Павел Ходоровский останется в СИЗО минимум до 10 августа Фото:
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Уголовное дело в отношении гендиректора ЧЭМК Ходоровского

Экс-гендиректор ЧЭМК Павел Ходоровский, обвиняемый в сексе с несовершеннолетними, не смог оспорить срок в СИЗО. Как рассказал URA.RU источник в судебной системе, все доводы стороны защиты пока остались неуслышанными судом.

«Адвокат Ходоровского подал в Челябинский облсуд апелляционную жалобу. В ней он просил изменить меру пресечения своему клиенту на более мягкую. Но суд оставил решение без изменения», — рассказал источник.

Основным аргументом защиты стало состояние здоровье Ходоровского. По словам адвоката, его клиент имеет множество заболеваний, которые необходимо отслеживать. Сделать это в СИЗО гораздо проблематичней.

URA.RU связалось с пресс-службой Челябинского облсуда. Там сообщили, что комментарий будет позднее.

Ходоровский был задержан в своем особняке.

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Что известно об уголовном деле в отношении гендиректора ЧЭМК Ходоровского

По данным URA.RU, для его задержания силовикам пришлось выламывать двери. Топ-менеджера обвинили в сексе с несовершеннолетними. По версии следствия, девушек ему привозили прямо на производство. Неопровержимыми доказательствами по делу стали порнографические материалы с детьми, которые нашли в телефоне Ходоровского.

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Экс-гендиректор ЧЭМК Павел Ходоровский, обвиняемый в сексе с несовершеннолетними, не смог оспорить срок в СИЗО. Как рассказал URA.RU источник в судебной системе, все доводы стороны защиты пока остались неуслышанными судом. «Адвокат Ходоровского подал в Челябинский облсуд апелляционную жалобу. В ней он просил изменить меру пресечения своему клиенту на более мягкую. Но суд оставил решение без изменения», — рассказал источник. Основным аргументом защиты стало состояние здоровье Ходоровского. По словам адвоката, его клиент имеет множество заболеваний, которые необходимо отслеживать. Сделать это в СИЗО гораздо проблематичней. URA.RU связалось с пресс-службой Челябинского облсуда. Там сообщили, что комментарий будет позднее. Ходоровский был задержан в своем особняке. По данным URA.RU, для его задержания силовикам пришлось выламывать двери. Топ-менеджера обвинили в сексе с несовершеннолетними. По версии следствия, девушек ему привозили прямо на производство. Неопровержимыми доказательствами по делу стали порнографические материалы с детьми, которые нашли в телефоне Ходоровского.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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