Обвиняемый в сексе с несовершеннолетними экс-гендиректор ЧЭМК остался в СИЗО

Экс-гендиректор ЧЭМК Павел Ходоровский, обвиняемый в сексе с несовершеннолетними, не смог оспорить срок в СИЗО. Как рассказал URA.RU источник в судебной системе, все доводы стороны защиты пока остались неуслышанными судом.
«Адвокат Ходоровского подал в Челябинский облсуд апелляционную жалобу. В ней он просил изменить меру пресечения своему клиенту на более мягкую. Но суд оставил решение без изменения», — рассказал источник.
Основным аргументом защиты стало состояние здоровье Ходоровского. По словам адвоката, его клиент имеет множество заболеваний, которые необходимо отслеживать. Сделать это в СИЗО гораздо проблематичней.
URA.RU связалось с пресс-службой Челябинского облсуда. Там сообщили, что комментарий будет позднее.
Ходоровский был задержан в своем особняке.
По данным URA.RU, для его задержания силовикам пришлось выламывать двери. Топ-менеджера обвинили в сексе с несовершеннолетними. По версии следствия, девушек ему привозили прямо на производство. Неопровержимыми доказательствами по делу стали порнографические материалы с детьми, которые нашли в телефоне Ходоровского.
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