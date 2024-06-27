Экс-гендиректор ЧЭМК, обвиняемый в педофилии, пошел на сделку со следствием

Бывший директор ЧЭМК Павел Ходоровский, обвиняемый в сексе с несовершеннолетними, готов к досудебному соглашению. По данным URA.RU, эту позицию он озвучил во время заседания по апелляционной жалобе в Челябинском облсуде.
«Ходоровский заявил, что признает вину в инкриминируемых ему преступлениях и активно сотрудничает со следствием. Сейчас прорабатывается вопрос о заключении досудебного соглашения, в рамках которого он готов дать интересующие силовиков данные по другим уголовным делам», — рассказал URA.RU источник.
Подобные аргументы, по мнению защиты Ходоровского, должны были стать основанием для смягчения ему меры пресечения. Но суд оставил решение Центрального райсуда без изменений — топ-менеджер пробудет в СИЗО минимум до 10 августа.
Ходоровский был задержан по месту жительства 10 июня. Его обвинили в сексе с несовершеннолетними. Выйти на топ-менеджера помогла сутенерша, которая привозила детей Ходоровскому прямиком на ЧЭМК. Главной уликой по делу стали порнографические материалы с участием несовершеннолетних, обнаруженные в телефоне топ-менеджера.
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