В Кремле дали неутешительный прогноз по отношениям РФ и Евросоюза

Песков: перспективы нормализации отношений России с Брюсселем плохие

28 июня 2024 в 14:30 Размер текста - 17 +

Перспективы нормализации отношений ЕС с Россией плохие, заявил Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Нормализации отношений ЕС с Россией не предвидятся. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал последние кадровые назначения в структурах Европейского Союза, включая сохранение Урсулой фон дер Ляйен поста главы Еврокомиссии. «Мы говорим только о теме отношений с Россией, фон дер Ляйен не является сторонницей нормализации отношений ЕС с Россией… Не думаем, что европейская дипломатия будет действовать в плане нормализации отношений с Россией. Перспективы отношений с Брюсселем плохие», — заявил Песков, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU. По его словам, против нормализации отношений России и ЕС выступает не только Урсула фон дер Ляйен, но и Кайя Каллас, назначенная на пост главы европейской дипломатии. Ранее в ЕС одобрили кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии. За нее проголосовали лидеры 27 стран. На должность верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности была избрана Кайя Каллас, а должность главы Евросовета займет экс-премьер Португалии Антониу Кошта, передает 360.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Нормализации отношений ЕС с Россией не предвидятся. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал последние кадровые назначения в структурах Европейского Союза, включая сохранение Урсулой фон дер Ляйен поста главы Еврокомиссии. «Мы говорим только о теме отношений с Россией, фон дер Ляйен не является сторонницей нормализации отношений ЕС с Россией… Не думаем, что европейская дипломатия будет действовать в плане нормализации отношений с Россией. Перспективы отношений с Брюсселем плохие», — заявил Песков, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU. По его словам, против нормализации отношений России и ЕС выступает не только Урсула фон дер Ляйен, но и Кайя Каллас, назначенная на пост главы европейской дипломатии. Ранее в ЕС одобрили кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии. За нее проголосовали лидеры 27 стран. На должность верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности была избрана Кайя Каллас, а должность главы Евросовета займет экс-премьер Португалии Антониу Кошта, передает 360.ru.