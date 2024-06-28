Звезда сериала «Содержанки» впервые прогулялась по Тобольску

Актриса Софья Эрнст приехала в Тобольск в рамках Театра наций Fest
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Виды города. Тобольск, тобольск, тобольский кремль
Актрису Софью Эрнст поразил тобольский Кремль Фото:

Тобольск (Тюменская область) посетила актриса театра и кино Софья Эрнст (сериал «Содержанки»). Об этом артистка сообщила в своем Instagram (сеть запрещена на территории РФ; принадлежит Meta — корпорация признана экстремистской и запрещена в России).

«Мы привезли в Тобольск наш спектакль „Каренина. Процесс“ в рамках Театра наций Fest. В Тобольске никогда не была, знала только из учебников истории. Теперь могу сказать со знанием дела: этот монументализм и колорит стоит показать всем. Каждый кирпичик Кремля дышит историей», — написала артистка на своей странице.

Во время прогулки Софья Эрнст встретила своего коллегу — актера Виталия Кищенко, который играет Николая II в фильме о Романовых. Ранее URA.RU писало, что в Тобольск приедет актер Сергей Бурунов.

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Тобольск (Тюменская область) посетила актриса театра и кино Софья Эрнст (сериал «Содержанки»). Об этом артистка сообщила в своем Instagram (сеть запрещена на территории РФ; принадлежит Meta — корпорация признана экстремистской и запрещена в России). «Мы привезли в Тобольск наш спектакль „Каренина. Процесс“ в рамках Театра наций Fest. В Тобольске никогда не была, знала только из учебников истории. Теперь могу сказать со знанием дела: этот монументализм и колорит стоит показать всем. Каждый кирпичик Кремля дышит историей», — написала артистка на своей странице. Во время прогулки Софья Эрнст встретила своего коллегу — актера Виталия Кищенко, который играет Николая II в фильме о Романовых. Ранее URA.RU писало, что в Тобольск приедет актер Сергей Бурунов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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