Звезда сериала «Содержанки» впервые прогулялась по Тобольску

Актриса Софья Эрнст приехала в Тобольск в рамках Театра наций Fest

28 июня 2024 в 16:45 Размер текста - 17 +

Актрису Софью Эрнст поразил тобольский Кремль Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тобольск (Тюменская область) посетила актриса театра и кино Софья Эрнст (сериал «Содержанки»). Об этом артистка сообщила в своем Instagram (сеть запрещена на территории РФ; принадлежит Meta — корпорация признана экстремистской и запрещена в России). «Мы привезли в Тобольск наш спектакль „Каренина. Процесс“ в рамках Театра наций Fest. В Тобольске никогда не была, знала только из учебников истории. Теперь могу сказать со знанием дела: этот монументализм и колорит стоит показать всем. Каждый кирпичик Кремля дышит историей», — написала артистка на своей странице. Во время прогулки Софья Эрнст встретила своего коллегу — актера Виталия Кищенко, который играет Николая II в фильме о Романовых. Ранее URA.RU писало, что в Тобольск приедет актер Сергей Бурунов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тобольск (Тюменская область) посетила актриса театра и кино Софья Эрнст (сериал «Содержанки»). Об этом артистка сообщила в своем Instagram (сеть запрещена на территории РФ; принадлежит Meta — корпорация признана экстремистской и запрещена в России). «Мы привезли в Тобольск наш спектакль „Каренина. Процесс“ в рамках Театра наций Fest. В Тобольске никогда не была, знала только из учебников истории. Теперь могу сказать со знанием дела: этот монументализм и колорит стоит показать всем. Каждый кирпичик Кремля дышит историей», — написала артистка на своей странице. Во время прогулки Софья Эрнст встретила своего коллегу — актера Виталия Кищенко, который играет Николая II в фильме о Романовых. Ранее URA.RU писало, что в Тобольск приедет актер Сергей Бурунов.