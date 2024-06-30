В Курганской области беспрецедентное число преступлений со стрельбой

В Курганской области фиксируется беспрецедентное количество преступлений, в которых курганцы прибегают к стрельбе, вызывая тревогу и ставя на повестку дня вопросы контроля над оружием. Полиция возбудила девять уголовных дел из-за стрельбы по людям и зданиям, пресекая преступления и оперативно ловя стрелков. При этом в Росгвардии утверждают, что хулиганы использовали пневматическое оружие, которое вне контроля. URA.RU разбиралось в ситуации.
Стрелок в Песках
В одном из последних эпизодов, произошедших 15 июня в селе Пески Юргамышского округа, мужчина 62 лет, будучи под воздействием алкоголя, устроил стрельбу по случайным прохожим, нарушая общественный порядок. К счастью, обошлось без жертв. Полиция оперативно реагировала, изъяв у правонарушителя несколько единиц огнестрельного оружия.
Пострадавший от рикошета
В поселке Лебяжье произошел инцидент со стрельбой по компании. Один из участников конфликта пострадал, вероятно, от рикошета пули. «Во время застолья между местными жителями возникла ссора. Один из участников конфликта удалился с места, но вскоре вернулся с оружием», — рассказали курганцы. Полицейские снова возбудили уголовное дело.
Выстрелы по гаражу
Не менее резонансный инцидент развернулся 23 июня в деревне Отряд Алабуга Звериноголовского округа. Там 36-летний местный житель, в ходе спора с соседом, открыл огонь по надворным постройкам. Стрелял по гаражу соседа. Виновник был задержан, и у него было конфисковано несколько единиц зарегистрированного оружия.
Тревожная статистика
В УМВД России по Курганской области URA.RU в ответе на запрос сообщили, что в 2024 году году полиция возбудила девять уголовных дел по статье о хулиганстве, связанных с использованием огнестрельного оружия. Часто для совершения противоправных действий используется пневматическое оружие или предметы, лишь имитирующие настоящее оружие, что не требует регистрации и усложняет контроль.
«Большинство указанных в редакционном запросе преступлений совершены с использованием пневматического оружия, которое не подлежит регистрации в подразделениях лицензионно-разрешительной работы ведомства, либо предметов, конструктивно сходных с оружием, но таковыми не являющимися. По всем фактам проводятся проверочные мероприятия, принимаются меры к изъятию оружия и аннулированию разрешительных документов», — ответили на запрос URA.RU в пресс-службе управления Росгвардии.
Там также отметили, что специалисты Центра лицензионно-разрешительной работы (ЦЛРР) усиливают разъяснительную кампанию по правилам безопасного обращения с оружием, проводят проверки на соответствие условий его хранения установленным нормам. Меры по изъятию оружия и аннулированию разрешений на его ношение становятся частью комплексной стратегии по предотвращению новых инцидентов и обеспечению безопасности жителей Курганской области.
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