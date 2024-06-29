Telegraph: британские министры обратились к США с экстренной просьбой по поводу Байдена

Telegraph: британские министры попросили демократов сменить Байдена
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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, Джо Байден,  stock
В Великобритании попросили демократов экстренно сменить Джо Байдена Фото:
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Британские министры призвали демократов в срочном порядке поменять президента США Джо Байдена. Их сообщение прозвучало на фоне провала американского главы во время дебатов с экс-президентом Дональдом Трампом. Об этом журналистам сообщают сразу несколько источников.

«Тем временем в Великобритании министры консервативного кабинета в частном порядке призвали демократов отказаться от [кандидатуры] Джо Байдена [в качестве президента]», — сообщает Telegraph, ссылаясь на источники. В целом собеседники уверены, что американского президента надо срочно менять. Их мнение укоренилось после того, как Байден проиграл Трампу в дебатах.

Дебаты в США проходили 28 июня. Встреча политиков прошла без зрителей. Байден умудрился оконфузиться на дебатах с Трампом уже после 20 минут беседы, передает 360.ru. В ходе словесного противостояния он делал акцент на личной жизни Трампа. Окружение американского президента заявило, что на самом деле Байден проиграл только по той причине, что у него была «чрезмерная подготовка», и он обращал внимание на незначительные детали. По итогу сам президент признал свой провал. Несмотря на это, он решил участвовать во втором раунде дебатов, передает 360.ru. В США также признали ложь Байдена, сообщает «Национальная служба новостей».

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Британские министры призвали демократов в срочном порядке поменять президента США Джо Байдена. Их сообщение прозвучало на фоне провала американского главы во время дебатов с экс-президентом Дональдом Трампом. Об этом журналистам сообщают сразу несколько источников. «Тем временем в Великобритании министры консервативного кабинета в частном порядке призвали демократов отказаться от [кандидатуры] Джо Байдена [в качестве президента]», — сообщает Telegraph, ссылаясь на источники. В целом собеседники уверены, что американского президента надо срочно менять. Их мнение укоренилось после того, как Байден проиграл Трампу в дебатах. Дебаты в США проходили 28 июня. Встреча политиков прошла без зрителей. Байден умудрился оконфузиться на дебатах с Трампом уже после 20 минут беседы, передает 360.ru. В ходе словесного противостояния он делал акцент на личной жизни Трампа. Окружение американского президента заявило, что на самом деле Байден проиграл только по той причине, что у него была «чрезмерная подготовка», и он обращал внимание на незначительные детали. По итогу сам президент признал свой провал. Несмотря на это, он решил участвовать во втором раунде дебатов, передает 360.ru. В США также признали ложь Байдена, сообщает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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