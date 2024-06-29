Telegraph: британские министры обратились к США с экстренной просьбой по поводу Байдена

Telegraph: британские министры попросили демократов сменить Байдена

В Великобритании попросили демократов экстренно сменить Джо Байдена Фото: Official White House / Cameron Smith

новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году

Британские министры призвали демократов в срочном порядке поменять президента США Джо Байдена. Их сообщение прозвучало на фоне провала американского главы во время дебатов с экс-президентом Дональдом Трампом. Об этом журналистам сообщают сразу несколько источников.

«Тем временем в Великобритании министры консервативного кабинета в частном порядке призвали демократов отказаться от [кандидатуры] Джо Байдена [в качестве президента]», — сообщает Telegraph, ссылаясь на источники. В целом собеседники уверены, что американского президента надо срочно менять. Их мнение укоренилось после того, как Байден проиграл Трампу в дебатах.

Дебаты в США проходили 28 июня. Встреча политиков прошла без зрителей. Байден умудрился оконфузиться на дебатах с Трампом уже после 20 минут беседы, передает 360.ru. В ходе словесного противостояния он делал акцент на личной жизни Трампа. Окружение американского президента заявило, что на самом деле Байден проиграл только по той причине, что у него была «чрезмерная подготовка», и он обращал внимание на незначительные детали. По итогу сам президент признал свой провал. Несмотря на это, он решил участвовать во втором раунде дебатов, передает 360.ru. В США также признали ложь Байдена, сообщает «Национальная служба новостей».