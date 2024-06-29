Стало известно, сколько пассажиров летело в самолете, неудачно севшем в Кольцово

В самолете, неудачно севшем в Кольцово, летели 46 пассажиров

29 июня 2024 в 17:57 Размер текста - 17 +

Самолет выкатился за ВВП из-за плохой погоды Фото: пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры В самолете CRJ-200 из Тобольска, который после приземления выбросило за пределы ВПП в екатеринбургском Кольцово, летели 46 пассажиров и три члена экипажа. Информация об этом появилась в Telegram. «На борту находились 46 пассажиров и три члена экипажа», — передает telegram-канал «Авиаторщина». Известно, что посадка выполнялась на мокрую взлетно-посадочную полосу с коэффициентом сцепления 0,45, при боковом ветре девять метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду. Судно после приземления выкатилось за пределы ВПП примерно на 10 метров, из-за чего аэропорт временно закрыли и на запасные аэродромы ушли три борта. Пассажиры не пострадали, их доставили в терминал. Предварительно, самолет неудачно сел из-за непогоды. На место происшествия приехал Свердловский транспортный прокурор Денис Кириченко. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В самолете CRJ-200 из Тобольска, который после приземления выбросило за пределы ВПП в екатеринбургском Кольцово, летели 46 пассажиров и три члена экипажа. Информация об этом появилась в Telegram. «На борту находились 46 пассажиров и три члена экипажа», — передает telegram-канал «Авиаторщина». Известно, что посадка выполнялась на мокрую взлетно-посадочную полосу с коэффициентом сцепления 0,45, при боковом ветре девять метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду. Судно после приземления выкатилось за пределы ВПП примерно на 10 метров, из-за чего аэропорт временно закрыли и на запасные аэродромы ушли три борта. Пассажиры не пострадали, их доставили в терминал. Предварительно, самолет неудачно сел из-за непогоды. На место происшествия приехал Свердловский транспортный прокурор Денис Кириченко.