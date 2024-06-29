Стало известно, сколько пассажиров летело в самолете, неудачно севшем в Кольцово

В самолете, неудачно севшем в Кольцово, летели 46 пассажиров
© Служба новостей «URA.RU»
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Самолет выкатился за ВВП из-за плохой погоды
Самолет выкатился за ВВП из-за плохой погоды Фото:

В самолете CRJ-200 из Тобольска, который после приземления выбросило за пределы ВПП в екатеринбургском Кольцово, летели 46 пассажиров и три члена экипажа. Информация об этом появилась в Telegram.

«На борту находились 46 пассажиров и три члена экипажа», — передает telegram-канал «Авиаторщина». Известно, что посадка выполнялась на мокрую взлетно-посадочную полосу с коэффициентом сцепления 0,45, при боковом ветре девять метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.

Судно после приземления выкатилось за пределы ВПП примерно на 10 метров, из-за чего аэропорт временно закрыли и на запасные аэродромы ушли три борта. Пассажиры не пострадали, их доставили в терминал. Предварительно, самолет неудачно сел из-за непогоды. На место происшествия приехал Свердловский транспортный прокурор Денис Кириченко.

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В самолете CRJ-200 из Тобольска, который после приземления выбросило за пределы ВПП в екатеринбургском Кольцово, летели 46 пассажиров и три члена экипажа. Информация об этом появилась в Telegram. «На борту находились 46 пассажиров и три члена экипажа», — передает telegram-канал «Авиаторщина». Известно, что посадка выполнялась на мокрую взлетно-посадочную полосу с коэффициентом сцепления 0,45, при боковом ветре девять метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду. Судно после приземления выкатилось за пределы ВПП примерно на 10 метров, из-за чего аэропорт временно закрыли и на запасные аэродромы ушли три борта. Пассажиры не пострадали, их доставили в терминал. Предварительно, самолет неудачно сел из-за непогоды. На место происшествия приехал Свердловский транспортный прокурор Денис Кириченко.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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