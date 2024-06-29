Неудачно севший в Кольцово самолет отбуксировали на стоянку. Фото

29 июня 2024 в 20:09 Размер текста - 17 +

Борт находился примерно за 10 метров от ВПП (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Самолет CRJ-200 из Тобольска, который выбросило за пределы ВПП в екатеринбургском Кольцово, отбуксировали на стоянку. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе аэропорта. «Службы аэропорта отбуксировали самолет на стоянку», — следует из сообщения. Судно находилось примерно за 10 метров от взлетно-посадочной полосы. Борт с 46 пассажирами после приземления выкатился за пределы ВПП, предварительно, из-за плохой погоды. Пассажиры не пострадали, но аэропорт временно закрыли и на запасные аэродромы ушли три борта (сейчас все работает в штатном режиме). На место происшествия приехал Свердловский транспортный прокурор Денис Кириченко. Борт находится на стоянке аэропорта Фото: пресс-служба аэропорта Кольцово Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Самолет CRJ-200 из Тобольска, который выбросило за пределы ВПП в екатеринбургском Кольцово, отбуксировали на стоянку. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе аэропорта. «Службы аэропорта отбуксировали самолет на стоянку», — следует из сообщения. Судно находилось примерно за 10 метров от взлетно-посадочной полосы. Борт с 46 пассажирами после приземления выкатился за пределы ВПП, предварительно, из-за плохой погоды. Пассажиры не пострадали, но аэропорт временно закрыли и на запасные аэродромы ушли три борта (сейчас все работает в штатном режиме). На место происшествия приехал Свердловский транспортный прокурор Денис Кириченко.