Самолет CRJ-200 из Тобольска, который выбросило за пределы ВПП в екатеринбургском Кольцово, отбуксировали на стоянку. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе аэропорта.
«Службы аэропорта отбуксировали самолет на стоянку», — следует из сообщения. Судно находилось примерно за 10 метров от взлетно-посадочной полосы.
Борт с 46 пассажирами после приземления выкатился за пределы ВПП, предварительно, из-за плохой погоды. Пассажиры не пострадали, но аэропорт временно закрыли и на запасные аэродромы ушли три борта (сейчас все работает в штатном режиме). На место происшествия приехал Свердловский транспортный прокурор Денис Кириченко.
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