Неудачно севший в Кольцово самолет отбуксировали на стоянку. Фото

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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, авиация, самолет
Борт находился примерно за 10 метров от ВПП (архивное фото) Фото:

Самолет CRJ-200 из Тобольска, который выбросило за пределы ВПП в екатеринбургском Кольцово, отбуксировали на стоянку. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе аэропорта.

«Службы аэропорта отбуксировали самолет на стоянку», — следует из сообщения. Судно находилось примерно за 10 метров от взлетно-посадочной полосы.

Борт с 46 пассажирами после приземления выкатился за пределы ВПП, предварительно, из-за плохой погоды. Пассажиры не пострадали, но аэропорт временно закрыли и на запасные аэродромы ушли три борта (сейчас все работает в штатном режиме). На место происшествия приехал Свердловский транспортный прокурор Денис Кириченко.

Борт находится на стоянке аэропорта
Борт находится на стоянке аэропорта
Фото:

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Самолет CRJ-200 из Тобольска, который выбросило за пределы ВПП в екатеринбургском Кольцово, отбуксировали на стоянку. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе аэропорта. «Службы аэропорта отбуксировали самолет на стоянку», — следует из сообщения. Судно находилось примерно за 10 метров от взлетно-посадочной полосы. Борт с 46 пассажирами после приземления выкатился за пределы ВПП, предварительно, из-за плохой погоды. Пассажиры не пострадали, но аэропорт временно закрыли и на запасные аэродромы ушли три борта (сейчас все работает в штатном режиме). На место происшествия приехал Свердловский транспортный прокурор Денис Кириченко.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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