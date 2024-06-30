Появилось видео удара ФАБ-3000 по пункту управления ВСУ в Нью-Йорке

ВС РФ ударили по пункту управления ВСУ в населенном пункте Нью-Йорк (Новгородское) в ДНР. Видео удара опубликовал репортер ВГТРК Андрей Руденко.
«Нанесен авиационный удар самолетом Су-34 с применением одной ФАБ-3000 [с универсальным модулем планирования и коррекции] по пункту управления 1-го механизированного батальона 41-ой отдельной механизированной бригады ВСУ», — написал Андрей Руденко в своем telegram-канале. В результате удара ликвидированы 60 украинских солдат и четыре автомобиля.
ФАБ-3000 — это тяжелая фугасная авиационная бомба. Она используется для уничтожения укрепленных целей: бункеров, плотин, мостов и других.
Впервые такие бомбы стали использоваться еще Советским Союзом. Подробнее про ФАБ-3000 – в материале URA.RU. Экс-анатилик ЦРУ Ларри Джонсон отмечал, что такие бомбы позволят армии России уничтожить важнейшие мосты через Днепр и оставить ВСУ на левом берегу без снабжения, сообщает 360.ru.
До этого ВС РФ применили ФАБ-3000 в Харьковской области, передает RT. 21 июня под удар попал пункт дислокации третьего батальона 13 отдельной бригады особого назначения украинской Нацгвардии. Тогда были ликвидированы 70 военных.
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