Белый гриб — бессменный лидер среди лесных грибов. Благодаря своему вкусу, размеру и питательностью он отлично подойдет для приготовления домашних блюд. Сезон белых грибов начинается в июле. URA.RU рассказывает, где надо искать всего белый гриб, что с ним можно приготовить и как отличить от ложного.
Навигатор по статье
- В каких местах лучше искать;
- В каких регионах начался грибной сезон;
- Как отличить настоящий белый гриб от ложного;
- Блюда с белыми грибами: рецепты.
Лесные опушки и поляны
Белые грибы любят светлые и умеренно влажные места. Лесные опушки, поляны, а также склоны оврагов, где достаточно света, являются идеальными местами для их роста. Если рядом видны красные мухоморы или грушанки, возможно, поблизости есть и белые грибы. Также он может расти на обочинах лесных дорог.
Хвойные и лиственные леса
Хвойные леса часто служат домом для белых грибов. Они могут расти как в чистых сосняках и ельниках, так и в смешанных лесах. Стоит помнить, что гриб может скрываться под листвой.
В южных регионах России белые грибы появляются в мае и встречается до октября. В северных районах его можно найти с июня по сентябрь.
Заболоченные места
Грибники не рекомендуют искать белый гриб в таких местах. Они крайне редко растут там. Идеальные условия для них — это умеренно влажные, хорошо освещаемые участки.
Какие регионы самые грибные в 2024 году
В текущем году ожидается хороший урожай грибов, благодаря высокой влажности, сообщает Рослесинфорг. Уже сейчас в ряде регионов наблюдается активный рост грибов.
Особенно богатыми на грибы в этом году оказались Ленинградская, Нижегородская, Рязанская и Тверская области. Также отличные урожаи отмечены в Вологодской области и Подмосковье. Среди видов, которые уже начали активно появляться, лидируют подосиновики, лисички и белые грибы, передает RT.
Как отличить настоящий белый гриб от ложного
Белый гриб, известный также как боровик, представлен более чем двадцатью видами, которые могут называться в зависимости от места их произрастания: еловым, дубовым, березовым или сосновым. Определить настоящий белый гриб среди других можно по нескольким характеристикам:
Шляпка. Она должна быть крепкой и мясистой, ее поверхность может быть слегка липкой. Цвет шляпки зависит от типа леса, где гриб вырос. У молодых грибов шляпка обычно белая, со временем она может приобрести желтоватый или даже зеленоватый оттенок в нижней части. При изломе шляпки цвет не изменяется, что является важным отличительным признаком.
Ножка. У настоящего белого гриба она плотная и твердая. У молодых грибов ножка обычно бочкообразная, у взрослых особей она напоминает цилиндр. Окраска от белой до буроватой.
Блюда с белыми грибами: рецепты
Перед тем как приступить к приготовлению, белые грибы необходимо тщательно очистить и промыть. Если грибы молодые и без червоточин, их можно использовать сразу, не отваривая. Эксперты рекомендуют делать из свежих молодых грибов карпаччо, тонко нарезая их и обжаривая. Однако если грибы слегка поражены червями, их следует замочить в соленой воде для удаления насекомых, а затем отварить.
Салат с белыми грибами
Ингредиенты:
- 40 г микса салатов;
- 30 г соленых белых грибов;
- 30 г жареных белых грибов;
- 50 г сыра горгонзола;
- 10 г картофельных чипсов;
- 10 мл уксуса;
- 30 мл оливкового масла.
Приготовление:
Заправьте листья салата «грибным винегретом». Выложите сверху соленые и жареные грибы, сыр и украсьте картофельными чипсами.
Гречка с белыми грибами
Ингредиенты:
- 100 г гречневой крупы;
- 100 г белых грибов;
- 20 г сливочного масла;
- 50 г репчатого лука;
- 20 мл растительного масла;
- 5 г петрушки;
- Соль и перец.
Приготовление:
Обжарьте лук на сливочном масле до прозрачности. Добавьте нарезанные грибы и жарьте 10 минут. Затем добавьте воду, посолите, приправьте перцем и тушите под крышкой еще 10 минут. Гречку сварите отдельно и обжарьте на растительном масле с добавлением грибов. Украсьте блюдо свежей петрушкой.
Ризотто с белыми грибами
Ингредиенты:
- 60 г риса арборио;
- 300 мл грибного бульона;
- 20 мл оливкового масла;
- 85 г белых грибов;
- Соль и перец;
- 15 г сливочного масла;
- 15 г топленого масла;
- 1 г петрушки.
Приготовление:
Обжарьте грибы на сливочном масле, добавьте соль. Рис обжарьте на оливковом масле, залейте теплым бульоном и томите до состояния аль денте. Добавьте грибы, сливочное и топленое масло, помешивая, доведите до кремообразной текстуры. Подавайте ризотто, украсив петрушкой.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.