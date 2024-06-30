Секреты сбора белых грибов: где искать и как не перепутать. Фотогалерея

В июле начинается сезон белых грибов

30 июня 2024 в 21:00 Размер текста - 17 +

Белый гриб — бессменный лидер среди лесных грибов. Благодаря своему вкусу, размеру и питательностью он отлично подойдет для приготовления домашних блюд. Сезон белых грибов начинается в июле. URA.RU рассказывает, где надо искать всего белый гриб, что с ним можно приготовить и как отличить от ложного. Белые грибы любят светлые и умеренно влажные места. Лесные опушки, поляны, а также склоны оврагов, где достаточно света, являются идеальными местами для их роста. Если рядом видны красные мухоморы или грушанки, возможно, поблизости есть и белые грибы. Также он может расти на обочинах лесных дорог. Хвойные леса часто служат домом для белых грибов. Они могут расти как в чистых сосняках и ельниках, так и в смешанных лесах. Стоит помнить, что гриб может скрываться под листвой. В южных регионах России белые грибы появляются в мае и встречается до октября. В северных районах его можно найти с июня по сентябрь. Грибники не рекомендуют искать белый гриб в таких местах. Они крайне редко растут там. Идеальные условия для них — это умеренно влажные, хорошо освещаемые участки. Вернуться к навигатору В текущем году ожидается хороший урожай грибов, благодаря высокой влажности, сообщает Рослесинфорг. Уже сейчас в ряде регионов наблюдается активный рост грибов. Особенно богатыми на грибы в этом году оказались Ленинградская, Нижегородская, Рязанская и Тверская области. Также отличные урожаи отмечены в Вологодской области и Подмосковье. Среди видов, которые уже начали активно появляться, лидируют подосиновики, лисички и белые грибы, передает RT. Вернуться к навигатору Белый гриб, известный также как боровик, представлен более чем двадцатью видами, которые могут называться в зависимости от места их произрастания: еловым, дубовым, березовым или сосновым. Определить настоящий белый гриб среди других можно по нескольким характеристикам: Шляпка. Она должна быть крепкой и мясистой, ее поверхность может быть слегка липкой. Цвет шляпки зависит от типа леса, где гриб вырос. У молодых грибов шляпка обычно белая, со временем она может приобрести желтоватый или даже зеленоватый оттенок в нижней части. При изломе шляпки цвет не изменяется, что является важным отличительным признаком. Ножка. У настоящего белого гриба она плотная и твердая. У молодых грибов ножка обычно бочкообразная, у взрослых особей она напоминает цилиндр. Окраска от белой до буроватой. Вернуться к навигатору Перед тем как приступить к приготовлению, белые грибы необходимо тщательно очистить и промыть. Если грибы молодые и без червоточин, их можно использовать сразу, не отваривая. Эксперты рекомендуют делать из свежих молодых грибов карпаччо, тонко нарезая их и обжаривая. Однако если грибы слегка поражены червями, их следует замочить в соленой воде для удаления насекомых, а затем отварить. Вернуться к навигатору Ингредиенты: Приготовление: Заправьте листья салата «грибным винегретом». Выложите сверху соленые и жареные грибы, сыр и украсьте картофельными чипсами. Ингредиенты: Приготовление: Обжарьте лук на сливочном масле до прозрачности. Добавьте нарезанные грибы и жарьте 10 минут. Затем добавьте воду, посолите, приправьте перцем и тушите под крышкой еще 10 минут. Гречку сварите отдельно и обжарьте на растительном масле с добавлением грибов. Украсьте блюдо свежей петрушкой. Ингредиенты: Приготовление: Обжарьте грибы на сливочном масле, добавьте соль. Рис обжарьте на оливковом масле, залейте теплым бульоном и томите до состояния аль денте. Добавьте грибы, сливочное и топленое масло, помешивая, доведите до кремообразной текстуры. Подавайте ризотто, украсив петрушкой. Вернуться к навигатору