29 июня 2024
28 июня 2024

Артюхов принял участие в праздновании Дня молодежи. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Праздник в Салехарде прошел 30 июня
Праздник в Салехарде прошел 30 июня Фото:

Празднование Дня молодежи прошло в Салехарде (ЯНАО) 30 июня. В мероприятии принял участие глава округа Дмитрий Артюхов. Кадрами с места событий он поделился в соцсети.

«Сегодня отмечаем День молодёжи в Салехарде. Отличный повод для приятных встреч», — сообщил Артюхов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По мнению главы департамента молодежной политики округа Наиля Хайруллина, в этом году праздник в столице Ямала собрал рекордное количество участников. Завершилось мероприятие выступлением рэп-исполнителя Молодого Платона.

Перед салехардцами выступил рэпер Молодой Платон
Перед салехардцами выступил рэпер Молодой Платон
Фото:
Праздник собрал рекордное количество ямальцев
Праздник собрал рекордное количество ямальцев
Фото:
Артюхов принял участие в молодежном празднике
Артюхов принял участие в молодежном празднике
Фото:
Артюхов поделился кадрами с праздника в соцсети
Артюхов поделился кадрами с праздника в соцсети
Фото:

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Празднование Дня молодежи прошло в Салехарде (ЯНАО) 30 июня. В мероприятии принял участие глава округа Дмитрий Артюхов. Кадрами с места событий он поделился в соцсети. «Сегодня отмечаем День молодёжи в Салехарде. Отличный повод для приятных встреч», — сообщил Артюхов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По мнению главы департамента молодежной политики округа Наиля Хайруллина, в этом году праздник в столице Ямала собрал рекордное количество участников. Завершилось мероприятие выступлением рэп-исполнителя Молодого Платона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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