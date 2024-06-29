Праздник в Салехарде прошел 30 июня
Празднование Дня молодежи прошло в Салехарде (ЯНАО) 30 июня. В мероприятии принял участие глава округа Дмитрий Артюхов. Кадрами с места событий он поделился в соцсети.
«Сегодня отмечаем День молодёжи в Салехарде. Отличный повод для приятных встреч», — сообщил Артюхов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
По мнению главы департамента молодежной политики округа Наиля Хайруллина, в этом году праздник в столице Ямала собрал рекордное количество участников. Завершилось мероприятие выступлением рэп-исполнителя Молодого Платона.
Перед салехардцами выступил рэпер Молодой Платон
Праздник собрал рекордное количество ямальцев
Артюхов принял участие в молодежном празднике
Артюхов поделился кадрами с праздника в соцсети
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