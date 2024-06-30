30 июня 2024

Участника бойни возле ЖК «Тихвин» в Екатеринбурге отпустили на свободу

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Почему правоохранители отозвали ходатайство об аресте, пока неизвестно Фото:
новость из сюжета
У ЖК «Тихвин» произошла потасовка чеченских кланов

Полицейские отказались отдавать под суд Тимирлана Джамалдиева — одного из участников перестрелки у екатеринбургского ЖК «Тихвин». Силовики отозвали ходатайство об аресте 30 июня, сообщили URA.RU в пресс-службе Ленинского районного суда.

«Сначала Джамалдиев был задержан на 72 часа, согласно УПК РФ. Затем следователь ОП-5 обратился с ходатайством об аресте, но в воскресенье отозвал его», — объяснили в инстанции. В пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу от комментариев по теме отказались.

Стрельба в центре Екатеринбурга произошла днем 26 июня. По данным URA.RU, в конфликте участвовали люди из двух чеченских кланов. Как минимум один из них получил пулевое ранение. Он обращался в больницу, но отказался от госпитализации. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст 213 УК РФ — «Хулиганство с применением оружия». Максимальное наказание — до семи лет лишения свободы. За ходом расследования следит глава СКР Александр Бастрыкин. Подробнее о случившемся — в сюжете URA.RU.

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Полицейские отказались отдавать под суд Тимирлана Джамалдиева — одного из участников перестрелки у екатеринбургского ЖК «Тихвин». Силовики отозвали ходатайство об аресте 30 июня, сообщили URA.RU в пресс-службе Ленинского районного суда. «Сначала Джамалдиев был задержан на 72 часа, согласно УПК РФ. Затем следователь ОП-5 обратился с ходатайством об аресте, но в воскресенье отозвал его», — объяснили в инстанции. В пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу от комментариев по теме отказались. Стрельба в центре Екатеринбурга произошла днем 26 июня. По данным URA.RU, в конфликте участвовали люди из двух чеченских кланов. Как минимум один из них получил пулевое ранение. Он обращался в больницу, но отказался от госпитализации. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст 213 УК РФ — «Хулиганство с применением оружия». Максимальное наказание — до семи лет лишения свободы. За ходом расследования следит глава СКР Александр Бастрыкин. Подробнее о случившемся — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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