Участника бойни возле ЖК «Тихвин» в Екатеринбурге отпустили на свободу

01 июля 2024 в 10:35 Размер текста - 17 +

Почему правоохранители отозвали ходатайство об аресте, пока неизвестно Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета У ЖК «Тихвин» произошла потасовка чеченских кланов Полицейские отказались отдавать под суд Тимирлана Джамалдиева — одного из участников перестрелки у екатеринбургского ЖК «Тихвин». Силовики отозвали ходатайство об аресте 30 июня, сообщили URA.RU в пресс-службе Ленинского районного суда. «Сначала Джамалдиев был задержан на 72 часа, согласно УПК РФ. Затем следователь ОП-5 обратился с ходатайством об аресте, но в воскресенье отозвал его», — объяснили в инстанции. В пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу от комментариев по теме отказались. Стрельба в центре Екатеринбурга произошла днем 26 июня. По данным URA.RU, в конфликте участвовали люди из двух чеченских кланов. Как минимум один из них получил пулевое ранение. Он обращался в больницу, но отказался от госпитализации. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст 213 УК РФ — «Хулиганство с применением оружия». Максимальное наказание — до семи лет лишения свободы. За ходом расследования следит глава СКР Александр Бастрыкин. Подробнее о случившемся — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полицейские отказались отдавать под суд Тимирлана Джамалдиева — одного из участников перестрелки у екатеринбургского ЖК «Тихвин». Силовики отозвали ходатайство об аресте 30 июня, сообщили URA.RU в пресс-службе Ленинского районного суда. «Сначала Джамалдиев был задержан на 72 часа, согласно УПК РФ. Затем следователь ОП-5 обратился с ходатайством об аресте, но в воскресенье отозвал его», — объяснили в инстанции. В пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу от комментариев по теме отказались. Стрельба в центре Екатеринбурга произошла днем 26 июня. По данным URA.RU, в конфликте участвовали люди из двух чеченских кланов. Как минимум один из них получил пулевое ранение. Он обращался в больницу, но отказался от госпитализации. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст 213 УК РФ — «Хулиганство с применением оружия». Максимальное наказание — до семи лет лишения свободы. За ходом расследования следит глава СКР Александр Бастрыкин. Подробнее о случившемся — в сюжете URA.RU.