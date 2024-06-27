Назвался гражданином Кыргызстана: подробности уголовного дела челябинского депутата Гарипова

В Центральный райсуд Челябинска поступили материалы уголовного дела в отношении депутата Металлургического райсовета Рашида Гарипова. Народного избранника обвиняют в фальсификации документов: водительского удостоверения и паспорта. Что известно об уголовном деле — в материале URA.RU.
Что известно о Гарипове
Гарипов родился в 1972 году в Челябинске. Имеет высшее образование по специальности «инженер-механик». Женат, воспитывает трех внуков. В 2019 году он был избран депутатом Металлургического райсовета Челябинска от партии «Справедливая Россия». По сегодняшний день возглавляет районную парторганизацию.
Зачем депутату понадобились новые документы
Фальшивый паспорт и водительское удостоверение гражданина Кыргызской Республики Гарипову понадобились вполне по логичной причине — российских прав на управление автомобилем его лишили в 2021 году. Срок лишения был небольшим — 1,5 года. Почему он не вернул себе права по истечению срока лишения — остается вопросом. Почему он решил предъявить сотруднику ДПС поддельные документы — тоже вопрос. Ответ на них может дать только сам депутат. Но от комментариев он воздержался.
Попытка обмануть инспекторов ДПС
По данным URA.RU, после остановки своего автомобиля Гарипов передал инспектору свидетельство о регистрации транспортного средства, паспорт и водительское удостоверение гражданина Кыргызской Республики. Сотрудники пробили его по базам и выяснили, что человек за рулем был лишен водительского удостоверения, а в иностранных базах вовсе не значится. Депутат решил парировать и заявил, что бесправник — его брат-близнец, а сам он — гражданин Кыргызстана. В такую версию инспекторы не поверили и изъяли документы с последующей отправкой на экспертизу. Тогда депутат признал, что документы ему подарили, и никакого гражданство Кыргызстана он не имеет.
Результаты экспертизы
Результаты экспертизы подтвердили подозрения инспекторов, остановивших автомобиль Гарипова. Было установлено, что документы выполнены с использованием печатного устройства и не соответствуют предъявляемым требованиям.
Суд над Гариповым
После того как стало известно об использовании подложных документов, в отношении Гарипова было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 327 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях использования, использование заведомо поддельных паспорта гражданина и удостоверения). Максимальные санкции данной статьи предусматривают лишение свободы на срок до двух лет. Дело рассмотрит Центральный райсуд Челябинска.
Другие скандалы с участием Гарипова
Долг перед банком
Несколько лет назад Гарипов решил приобрести автомобиль. Для этого он обратился в банк, который выдал ему заем на сумму свыше 307 тысяч рублей и сроком на 36 месяцев. Ежемесячно депутат должен был выплачивать кредитной организации около 11 тысяч рублей. Однако исполнять взятые на себя обязательства Гарипов отказался. В результате образовалась задолженность в размере свыше 199 тысяч рублей. Для решения вопроса представители банка обратились суд, который постановил взыскать с Гарипова всю сумму долга.
Правый — коронный, левый — похоронный
В марте 2022 года Гарипов попал в еще один скандал: на всеобщее обозрение выставили драку, которая произошла между ним и его коллегой Владимиром Корневым. Годы занятий боксом не прошли для Гарипова даром — после его удара Корнев был вынужден обратиться за помощью к медикам. Спустя время каждый из участников драки представил свою версию произошедшего. Гарипов утверждал, что Корнев напал на него после полученного в свой адрес замечания. Корнев же отметил, что его спровоцировали. Так или иначе, оба сожалели о случившемся.
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