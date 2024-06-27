Назвался гражданином Кыргызстана: подробности уголовного дела челябинского депутата Гарипова

Челябинский депутат Гарипов не хотел признавать факт подделки документов

27 июня 2024 в 14:45 Размер текста - 17 +

Рашид Гарипов предстанет перед судом за приобретение и использование поддельных документов Фото: Рашид Гарипов/https://ok.ru/profile/275335784001 В Центральный райсуд Челябинска поступили материалы уголовного дела в отношении депутата Металлургического райсовета Рашида Гарипова. Народного избранника обвиняют в фальсификации документов: водительского удостоверения и паспорта. Что известно об уголовном деле — в материале URA.RU. Что известно о Гарипове Гарипов родился в 1972 году в Челябинске. Имеет высшее образование по специальности «инженер-механик». Женат, воспитывает трех внуков. В 2019 году он был избран депутатом Металлургического райсовета Челябинска от партии «Справедливая Россия». По сегодняшний день возглавляет районную парторганизацию. Рашид Гарипов возглавляет отделение партии «Справедливая Россия» в Металлургическом районе Челябинска Скрин: официальный сайт отделения партии «Справедливая Россия» в Челябинской области Зачем депутату понадобились новые документы Фальшивый паспорт и водительское удостоверение гражданина Кыргызской Республики Гарипову понадобились вполне по логичной причине — российских прав на управление автомобилем его лишили в 2021 году. Срок лишения был небольшим — 1,5 года. Почему он не вернул себе права по истечению срока лишения — остается вопросом. Почему он решил предъявить сотруднику ДПС поддельные документы — тоже вопрос. Ответ на них может дать только сам депутат. Но от комментариев он воздержался. Попытка обмануть инспекторов ДПС Новость по теме Челябинского депутата будут судить за фальшивый паспорт Кыргызстана По данным URA.RU, после остановки своего автомобиля Гарипов передал инспектору свидетельство о регистрации транспортного средства, паспорт и водительское удостоверение гражданина Кыргызской Республики. Сотрудники пробили его по базам и выяснили, что человек за рулем был лишен водительского удостоверения, а в иностранных базах вовсе не значится. Депутат решил парировать и заявил, что бесправник — его брат-близнец, а сам он — гражданин Кыргызстана. В такую версию инспекторы не поверили и изъяли документы с последующей отправкой на экспертизу. Тогда депутат признал, что документы ему подарили, и никакого гражданство Кыргызстана он не имеет. Результаты экспертизы Результаты экспертизы подтвердили подозрения инспекторов, остановивших автомобиль Гарипова. Было установлено, что документы выполнены с использованием печатного устройства и не соответствуют предъявляемым требованиям. Суд над Гариповым После того как стало известно об использовании подложных документов, в отношении Гарипова было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 327 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях использования, использование заведомо поддельных паспорта гражданина и удостоверения). Максимальные санкции данной статьи предусматривают лишение свободы на срок до двух лет. Дело рассмотрит Центральный райсуд Челябинска. Другие скандалы с участием Гарипова Долг перед банком Несколько лет назад Гарипов решил приобрести автомобиль. Для этого он обратился в банк, который выдал ему заем на сумму свыше 307 тысяч рублей и сроком на 36 месяцев. Ежемесячно депутат должен был выплачивать кредитной организации около 11 тысяч рублей. Однако исполнять взятые на себя обязательства Гарипов отказался. В результате образовалась задолженность в размере свыше 199 тысяч рублей. Для решения вопроса представители банка обратились суд, который постановил взыскать с Гарипова всю сумму долга. Правый — коронный, левый — похоронный В марте 2022 года Гарипов попал в еще один скандал: на всеобщее обозрение выставили драку, которая произошла между ним и его коллегой Владимиром Корневым. Годы занятий боксом не прошли для Гарипова даром — после его удара Корнев был вынужден обратиться за помощью к медикам. Спустя время каждый из участников драки представил свою версию произошедшего. Гарипов утверждал, что Корнев напал на него после полученного в свой адрес замечания. Корнев же отметил, что его спровоцировали. Так или иначе, оба сожалели о случившемся. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Центральный райсуд Челябинска поступили материалы уголовного дела в отношении депутата Металлургического райсовета Рашида Гарипова. Народного избранника обвиняют в фальсификации документов: водительского удостоверения и паспорта. Что известно об уголовном деле — в материале URA.RU. Гарипов родился в 1972 году в Челябинске. Имеет высшее образование по специальности «инженер-механик». Женат, воспитывает трех внуков. В 2019 году он был избран депутатом Металлургического райсовета Челябинска от партии «Справедливая Россия». По сегодняшний день возглавляет районную парторганизацию. Фальшивый паспорт и водительское удостоверение гражданина Кыргызской Республики Гарипову понадобились вполне по логичной причине — российских прав на управление автомобилем его лишили в 2021 году. Срок лишения был небольшим — 1,5 года. Почему он не вернул себе права по истечению срока лишения — остается вопросом. Почему он решил предъявить сотруднику ДПС поддельные документы — тоже вопрос. Ответ на них может дать только сам депутат. Но от комментариев он воздержался. По данным URA.RU, после остановки своего автомобиля Гарипов передал инспектору свидетельство о регистрации транспортного средства, паспорт и водительское удостоверение гражданина Кыргызской Республики. Сотрудники пробили его по базам и выяснили, что человек за рулем был лишен водительского удостоверения, а в иностранных базах вовсе не значится. Депутат решил парировать и заявил, что бесправник — его брат-близнец, а сам он — гражданин Кыргызстана. В такую версию инспекторы не поверили и изъяли документы с последующей отправкой на экспертизу. Тогда депутат признал, что документы ему подарили, и никакого гражданство Кыргызстана он не имеет. Результаты экспертизы подтвердили подозрения инспекторов, остановивших автомобиль Гарипова. Было установлено, что документы выполнены с использованием печатного устройства и не соответствуют предъявляемым требованиям. После того как стало известно об использовании подложных документов, в отношении Гарипова было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 327 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях использования, использование заведомо поддельных паспорта гражданина и удостоверения). Максимальные санкции данной статьи предусматривают лишение свободы на срок до двух лет. Дело рассмотрит Центральный райсуд Челябинска. Несколько лет назад Гарипов решил приобрести автомобиль. Для этого он обратился в банк, который выдал ему заем на сумму свыше 307 тысяч рублей и сроком на 36 месяцев. Ежемесячно депутат должен был выплачивать кредитной организации около 11 тысяч рублей. Однако исполнять взятые на себя обязательства Гарипов отказался. В результате образовалась задолженность в размере свыше 199 тысяч рублей. Для решения вопроса представители банка обратились суд, который постановил взыскать с Гарипова всю сумму долга. В марте 2022 года Гарипов попал в еще один скандал: на всеобщее обозрение выставили драку, которая произошла между ним и его коллегой Владимиром Корневым. Годы занятий боксом не прошли для Гарипова даром — после его удара Корнев был вынужден обратиться за помощью к медикам. Спустя время каждый из участников драки представил свою версию произошедшего. Гарипов утверждал, что Корнев напал на него после полученного в свой адрес замечания. Корнев же отметил, что его спровоцировали. Так или иначе, оба сожалели о случившемся.