Сырскому поставили задачу удержать часть ЛНР любой ценой

02 июля 2024 в 09:54 Размер текста - 17 +

Власти отвергли доводы Александра Сырского о нецелесообразности удержания части ЛНР Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские власти поставили перед главнокомандующим ВСУ Александром Сырским задачу любой ценой удержать под контролем украинских войск оставшуюся небольшую часть территории ЛНР. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко. «Киевское политическое руководство в жесткой форме приказало Сырскому любой ценой удержать оставшуюся небольшую часть оккупированной территории ЛНР», — передает слова Марочко ТАСС. Он добавил, что это произошло после того, как Сырский предложил оставить ряд населенных пунктов и перебросить освободившиеся силы для усиления группировок на харьковском и донецком направлениях. Однако украинское руководство отвергло доводы главнокомандующего о нецелесообразности удерживания оставшейся территории ЛНР, заключил эксперт. Российские военные 30 июня взяли очередной крупный опорный пункт украинских сил обороны вблизи Кирова в ЛНР, использовав для этого протяженный подземный туннель. Об этом сообщило Министерство обороны РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинские власти поставили перед главнокомандующим ВСУ Александром Сырским задачу любой ценой удержать под контролем украинских войск оставшуюся небольшую часть территории ЛНР. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко. «Киевское политическое руководство в жесткой форме приказало Сырскому любой ценой удержать оставшуюся небольшую часть оккупированной территории ЛНР», — передает слова Марочко ТАСС. Он добавил, что это произошло после того, как Сырский предложил оставить ряд населенных пунктов и перебросить освободившиеся силы для усиления группировок на харьковском и донецком направлениях. Однако украинское руководство отвергло доводы главнокомандующего о нецелесообразности удерживания оставшейся территории ЛНР, заключил эксперт. Российские военные 30 июня взяли очередной крупный опорный пункт украинских сил обороны вблизи Кирова в ЛНР, использовав для этого протяженный подземный туннель. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.