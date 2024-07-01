В Кургане в несколько домов в микрорайоне Рябково вернется горячее водоснабжение, но не во все. Коммунальщики также закроют одну котельную, поэтому десятки жителей останутся без воды. Об этом сообщает Курганская генерирующая компания (КГК).
«2 июля возобновляет свою работу котельная №20 ресурсоснабжающей компании „Курганские теплоэнергетические системы“. Она была остановлена на 2 недели для проведения необходимых ремонтных работ и гидравлических испытаний оборудования в рамках его подготовки к бесперебойной работе предстоящей зимой», — указано в посте telegram-канала КГК.
Вода вернется в следующие дома:
- Березовая 9А
- Карбышева 66
- Перова 16, 18, 20, 22
- Пирогова 1, 3, 5, 7, 15, 15А, 19
- Черняховского 16
При этом, коммунальщики закроют котельную №23. В результате этого с периода сo 2 до 15 июля будет приостановлена подача горячей воды для жителей Кургана по адресам ул. Карбышева домa 58, 60 и 62; ул. Пирогова дома 9 и 11. В течение двух недель специалисты осуществят ремонтные работы и проверку котельного оборудования вместе с теплотрассами на предмет устойчивости к повышенному давлению. Эти меры направлены на обеспечение надежной эксплуатации систем отопления в грядущем осенне-зимнем сезоне без аварийных ситуаций.
Ранее URA.RU писало, что десятки домов в микрорайоне Восточный в Кургане временно останутся без горячей воды. Решение принято из остановки работы котельной №16.
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