Появились подробности стрельбы у гипермаркета в Тюмени

Во время стрельбы у гипермаркета в Тюмени пострадали два человека
© Служба новостей «URA.RU»
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Возле "Окея" в Тюмени произошла стрельба
Возле "Окея" в Тюмени произошла стрельба Фото:

В Тюмени возле гипермаркета «Окей» велась стрельба из травматических пистолетов. Ранения получили от двух до трех человек. Об этом рассказали источники, знакомые с ситуацией происшествия. 

«Стреляли из травматических пистолетов», — рассказал источник 72.RU. По данным издания, ранения получили от двух до трех человек.

Как сообщают журналисты, в драке участвовали активисты местной общины и представители национальной диаспоры. Однако в материале не указывается, какой именно. 

Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД для получения комментария. Ответ ожидается. 

В Тюмени возле гипермаркета на улице Широтная, 199 неизвестные люди начали стрелять во время сходки на парковке. По словам подписчиков «Тем Тюмени», до этого 15 человек избивали парня. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, в разборке участвовало больше 50-и человек. На место приехали сотрудники полиции. Они устанавливали обстоятельства произошедшего.

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В Тюмени возле гипермаркета «Окей» велась стрельба из травматических пистолетов. Ранения получили от двух до трех человек. Об этом рассказали источники, знакомые с ситуацией происшествия.  «Стреляли из травматических пистолетов», — рассказал источник 72.RU. По данным издания, ранения получили от двух до трех человек. Как сообщают журналисты, в драке участвовали активисты местной общины и представители национальной диаспоры. Однако в материале не указывается, какой именно.  Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД для получения комментария. Ответ ожидается.  В Тюмени возле гипермаркета на улице Широтная, 199 неизвестные люди начали стрелять во время сходки на парковке. По словам подписчиков «Тем Тюмени», до этого 15 человек избивали парня. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, в разборке участвовало больше 50-и человек. На место приехали сотрудники полиции. Они устанавливали обстоятельства произошедшего.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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