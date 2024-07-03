Появились подробности стрельбы у гипермаркета в Тюмени

В Тюмени возле гипермаркета «Окей» велась стрельба из травматических пистолетов. Ранения получили от двух до трех человек. Об этом рассказали источники, знакомые с ситуацией происшествия.
«Стреляли из травматических пистолетов», — рассказал источник 72.RU. По данным издания, ранения получили от двух до трех человек.
Как сообщают журналисты, в драке участвовали активисты местной общины и представители национальной диаспоры. Однако в материале не указывается, какой именно.
Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД для получения комментария. Ответ ожидается.
В Тюмени возле гипермаркета на улице Широтная, 199 неизвестные люди начали стрелять во время сходки на парковке. По словам подписчиков «Тем Тюмени», до этого 15 человек избивали парня. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, в разборке участвовало больше 50-и человек. На место приехали сотрудники полиции. Они устанавливали обстоятельства произошедшего.
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