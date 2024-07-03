Офис Зеленского заявил об отказе идти на компромисс с Россией

Киев не будет идти на компромисс с российской стороной и отказываться от каких-то территорий для завершения ситуация в стране. Об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
«Украина не готова идти на компромисс с Россией и отказываться от какой-либо территории, чтобы прекратить конфликт», — заявил Ермак, отвечая на вопрос по поводу слов кандидата на пост президента США Дональда Трампа о том, что он может в сжатые сроки завершить украинскую ситуацию. Его слова передает
Также Андрей Ермак подчеркнул, что хотя Киев открыт к советам по достижению «справедливого мира», он не готов идти на компромисс в вопросах, касающихся основополагающих ценностей и принципов страны. К таким принципам, по его словам, относятся независимость, свобода, демократия, территориальная целостность и суверенитет Украины.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил украинскому главе Владимиру Зеленскому завершить атаки на Россию и начать мирные переговоры. Однако страна отказалась прекращать огонь. По словам заместителя главы офиса президента Украины Игоря Жовква, Орбан не является первым, кто предлагает подобные варианты.
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