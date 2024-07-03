Офис Зеленского заявил об отказе идти на компромисс с Россией

03 июля 2024 в 09:58 Размер текста - 17 +

Ермак заявил, что Киев не пойдет на компромиссы с Россией Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киев не будет идти на компромисс с российской стороной и отказываться от каких-то территорий для завершения ситуация в стране. Об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. «Украина не готова идти на компромисс с Россией и отказываться от какой-либо территории, чтобы прекратить конфликт», — заявил Ермак, отвечая на вопрос по поводу слов кандидата на пост президента США Дональда Трампа о том, что он может в сжатые сроки завершить украинскую ситуацию. Его слова передает Reuters . Также Андрей Ермак подчеркнул, что хотя Киев открыт к советам по достижению «справедливого мира», он не готов идти на компромисс в вопросах, касающихся основополагающих ценностей и принципов страны. К таким принципам, по его словам, относятся независимость, свобода, демократия, территориальная целостность и суверенитет Украины. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил украинскому главе Владимиру Зеленскому завершить атаки на Россию и начать мирные переговоры. Однако страна отказалась прекращать огонь. По словам заместителя главы офиса президента Украины Игоря Жовква, Орбан не является первым, кто предлагает подобные варианты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Киев не будет идти на компромисс с российской стороной и отказываться от каких-то территорий для завершения ситуация в стране. Об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. «Украина не готова идти на компромисс с Россией и отказываться от какой-либо территории, чтобы прекратить конфликт», — заявил Ермак, отвечая на вопрос по поводу слов кандидата на пост президента США Дональда Трампа о том, что он может в сжатые сроки завершить украинскую ситуацию. Его слова передает Reuters. Также Андрей Ермак подчеркнул, что хотя Киев открыт к советам по достижению «справедливого мира», он не готов идти на компромисс в вопросах, касающихся основополагающих ценностей и принципов страны. К таким принципам, по его словам, относятся независимость, свобода, демократия, территориальная целостность и суверенитет Украины. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил украинскому главе Владимиру Зеленскому завершить атаки на Россию и начать мирные переговоры. Однако страна отказалась прекращать огонь. По словам заместителя главы офиса президента Украины Игоря Жовква, Орбан не является первым, кто предлагает подобные варианты.