Офис Зеленского заявил об отказе идти на компромисс с Россией

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Андрей Ермак,  stock
Ермак заявил, что Киев не пойдет на компромиссы с Россией Фото:
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Киев не будет идти на компромисс с российской стороной и отказываться от каких-то территорий для завершения ситуация в стране. Об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Украина не готова идти на компромисс с Россией и отказываться от какой-либо территории, чтобы прекратить конфликт», — заявил Ермак, отвечая на вопрос по поводу слов кандидата на пост президента США Дональда Трампа о том, что он может в сжатые сроки завершить украинскую ситуацию. Его слова передает Reuters.

Также Андрей Ермак подчеркнул, что хотя Киев открыт к советам по достижению «справедливого мира», он не готов идти на компромисс в вопросах, касающихся основополагающих ценностей и принципов страны. К таким принципам, по его словам, относятся независимость, свобода, демократия, территориальная целостность и суверенитет Украины.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил украинскому главе Владимиру Зеленскому завершить атаки на Россию и начать мирные переговоры. Однако страна отказалась прекращать огонь. По словам заместителя главы офиса президента Украины Игоря Жовква, Орбан не является первым, кто предлагает подобные варианты.

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Киев не будет идти на компромисс с российской стороной и отказываться от каких-то территорий для завершения ситуация в стране. Об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. «Украина не готова идти на компромисс с Россией и отказываться от какой-либо территории, чтобы прекратить конфликт», — заявил Ермак, отвечая на вопрос по поводу слов кандидата на пост президента США Дональда Трампа о том, что он может в сжатые сроки завершить украинскую ситуацию. Его слова передает Reuters. Также Андрей Ермак подчеркнул, что хотя Киев открыт к советам по достижению «справедливого мира», он не готов идти на компромисс в вопросах, касающихся основополагающих ценностей и принципов страны. К таким принципам, по его словам, относятся независимость, свобода, демократия, территориальная целостность и суверенитет Украины. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил украинскому главе Владимиру Зеленскому завершить атаки на Россию и начать мирные переговоры. Однако страна отказалась прекращать огонь. По словам заместителя главы офиса президента Украины Игоря Жовква, Орбан не является первым, кто предлагает подобные варианты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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