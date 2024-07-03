Politiсo: европейцы больше не верят в победу Украины над Россией

03 июля 2024 в 11:50 Размер текста - 17 +

Евросоюз выступил против увеличения расходов на оборону Украины Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Большинство опросов показывает, что европейцы скептически относятся к победе киевского режима над Россией. Большинство стран Евросоюза (ЕС) выступили против увеличения расходов на оборону Украины. Об этом свидетельствует исследование Европейского совета по международным отношениям. «Исследование показало, что европейцы склонны верить, что Украина не победит Россию на поле боя, при этом примерно от трети до половины опрошенных считают, что война закончится урегулированием путем переговоров, и до 31 процента (Греция) считают наиболее вероятной победу России. Из опрошенных стран ЕС только в Эстонии преобладало мнение о победе Украины (38%)», — показывает исследование, опубликованные в Politico . Также исследование выявило, что лидеры стран НАТО не найдут среди населения поддержку развертывания своих войск (в зависимости от страны в пользу этого голосовало от четырех до 22 процентов). Также большинство стран ЕС выступают против увеличения взносов на оборону Украины (исключения составили Польша, Эстония, Швеция и Германия, но только в Польше количество тех, кто поддержал увеличение расходов, перевалило за 50 процентов). Несмотря на это, большинство европейцев проголосовали за продолжение предоставления технической помощи и за увеличение поставок оружия и боеприпасов. Лишь в Болгарии, Греции и Италии считают увеличение поставок «плохой идеей». Мнения европейцев разделились и по поводу принятия Украины в ЕС. Наибольшую поддержку оказали Португалия, Эстония, Швеция и Польша. Более скептически настроены Германия, Болгария, Чехия и Швеция. Иностранная помощь Киеву рухнула впервые с начала спецоперации. Сейчас он получает от Запада около двух миллиардов евро, в то время как в начале 2022 года получал 11,4 миллиарда. Переговоры о вступлении Украины в ЕС были запущены 25 июня. По словам представителя Еврокомиссии, Украина показала свою решимость стать частью ЕС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Большинство опросов показывает, что европейцы скептически относятся к победе киевского режима над Россией. Большинство стран Евросоюза (ЕС) выступили против увеличения расходов на оборону Украины. Об этом свидетельствует исследование Европейского совета по международным отношениям. «Исследование показало, что европейцы склонны верить, что Украина не победит Россию на поле боя, при этом примерно от трети до половины опрошенных считают, что война закончится урегулированием путем переговоров, и до 31 процента (Греция) считают наиболее вероятной победу России. Из опрошенных стран ЕС только в Эстонии преобладало мнение о победе Украины (38%)», — показывает исследование, опубликованные в Politico. Также исследование выявило, что лидеры стран НАТО не найдут среди населения поддержку развертывания своих войск (в зависимости от страны в пользу этого голосовало от четырех до 22 процентов). Также большинство стран ЕС выступают против увеличения взносов на оборону Украины (исключения составили Польша, Эстония, Швеция и Германия, но только в Польше количество тех, кто поддержал увеличение расходов, перевалило за 50 процентов). Несмотря на это, большинство европейцев проголосовали за продолжение предоставления технической помощи и за увеличение поставок оружия и боеприпасов. Лишь в Болгарии, Греции и Италии считают увеличение поставок «плохой идеей». Мнения европейцев разделились и по поводу принятия Украины в ЕС. Наибольшую поддержку оказали Португалия, Эстония, Швеция и Польша. Более скептически настроены Германия, Болгария, Чехия и Швеция. Иностранная помощь Киеву рухнула впервые с начала спецоперации. Сейчас он получает от Запада около двух миллиардов евро, в то время как в начале 2022 года получал 11,4 миллиарда. Переговоры о вступлении Украины в ЕС были запущены 25 июня. По словам представителя Еврокомиссии, Украина показала свою решимость стать частью ЕС.