Челябинский СК проведет проверку факта обрушения строящегося стадиона

В Челябинске организована доследственная проверка по факту обрушения строящегося футбольного корта на пересечении Университетской Набережной и улицы Молодогвардейцев. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по региону, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
«Доследственная проверка проводится следователями Калининского района Челябинска. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в СК.
Конструкция стадиона обрушилась во время строительства 3 июля. Момент падения балок попал на видео очевидцев. По данным МЧС региона никто не пострадал. Сейчас на стройке демонтируют неисправную конструкцию. Одного из рабочих, застрявших на высоте, пришлось эвакуировать с помощью автовышки.
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