Челябинский СК проведет проверку факта обрушения строящегося стадиона

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По факту обрушения перекрытий на стадионе пройдет доследственная проверка
По факту обрушения перекрытий на стадионе пройдет доследственная проверка Фото:

В Челябинске организована доследственная проверка по факту обрушения строящегося футбольного корта на пересечении Университетской Набережной и улицы Молодогвардейцев. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по региону, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

«Доследственная проверка проводится следователями Калининского района Челябинска. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в СК.

Конструкция стадиона обрушилась во время строительства 3 июля. Момент падения балок попал на видео очевидцев. По данным МЧС региона никто не пострадал. Сейчас на стройке демонтируют неисправную конструкцию. Одного из рабочих, застрявших на высоте, пришлось эвакуировать с помощью автовышки.

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В Челябинске организована доследственная проверка по факту обрушения строящегося футбольного корта на пересечении Университетской Набережной и улицы Молодогвардейцев. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по региону, устанавливаются обстоятельства произошедшего. «Доследственная проверка проводится следователями Калининского района Челябинска. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в СК. Конструкция стадиона обрушилась во время строительства 3 июля. Момент падения балок попал на видео очевидцев. По данным МЧС региона никто не пострадал. Сейчас на стройке демонтируют неисправную конструкцию. Одного из рабочих, застрявших на высоте, пришлось эвакуировать с помощью автовышки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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