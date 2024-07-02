В Челябинске из-за обрушения строящегося стадиона, рабочий застрял на высоте. Видео

03 июля 2024 в 13:30 Размер текста - 17 +

Рабочий застрял на высоте из-за обрушения балок Фото: Александра Пруссакова © URA.RU В Челябинске, из-за обрушения балок строящегося футбольного корта 3 июля, на высоте застрял рабочий. Эвакуация мужчины прошла успешно, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Мужчину сняли с конструкции. Эвакуация прошла успешно», — передает корреспондент URA.RU. Конструкция стадиона рухнула утром 3 июля. В результате инцидента никто не пострадал, однако был поврежден кран с водителем в кабине. По данным областного МЧС, уже начался демонтаж конструкции. На сроки сдачи объекта ситуация не повлияет, уточнил подрядчик. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске, из-за обрушения балок строящегося футбольного корта 3 июля, на высоте застрял рабочий. Эвакуация мужчины прошла успешно, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Мужчину сняли с конструкции. Эвакуация прошла успешно», — передает корреспондент URA.RU. Конструкция стадиона рухнула утром 3 июля. В результате инцидента никто не пострадал, однако был поврежден кран с водителем в кабине. По данным областного МЧС, уже начался демонтаж конструкции. На сроки сдачи объекта ситуация не повлияет, уточнил подрядчик.