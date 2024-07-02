02 июля 2024

В Челябинске из-за обрушения строящегося стадиона, рабочий застрял на высоте. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Футбольный манеж в Челябинске
Рабочий застрял на высоте из-за обрушения балок Фото:

В Челябинске, из-за обрушения балок строящегося футбольного корта 3 июля, на высоте застрял рабочий. Эвакуация мужчины прошла успешно, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«Мужчину сняли с конструкции. Эвакуация прошла успешно», — передает корреспондент URA.RU.

Конструкция стадиона рухнула утром 3 июля. В результате инцидента никто не пострадал, однако был поврежден кран с водителем в кабине. По данным областного МЧС, уже начался демонтаж конструкции. На сроки сдачи объекта ситуация не повлияет, уточнил подрядчик.

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В Челябинске, из-за обрушения балок строящегося футбольного корта 3 июля, на высоте застрял рабочий. Эвакуация мужчины прошла успешно, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Мужчину сняли с конструкции. Эвакуация прошла успешно», — передает корреспондент URA.RU. Конструкция стадиона рухнула утром 3 июля. В результате инцидента никто не пострадал, однако был поврежден кран с водителем в кабине. По данным областного МЧС, уже начался демонтаж конструкции. На сроки сдачи объекта ситуация не повлияет, уточнил подрядчик.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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