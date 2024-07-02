Рабочий застрял на высоте из-за обрушения балок
В Челябинске, из-за обрушения балок строящегося футбольного корта 3 июля, на высоте застрял рабочий. Эвакуация мужчины прошла успешно, передает корреспондент URA.RU с места событий.
«Мужчину сняли с конструкции. Эвакуация прошла успешно», — передает корреспондент URA.RU.
Конструкция стадиона рухнула утром 3 июля. В результате инцидента никто не пострадал, однако был поврежден кран с водителем в кабине. По данным областного МЧС, уже начался демонтаж конструкции. На сроки сдачи объекта ситуация не повлияет, уточнил подрядчик.
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