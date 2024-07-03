ВС РФ полностью освободили район Часового Яра

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Митинг-концерт Своих не бросаем. Челябинск, автомат, калашников, камуфляж, армия, военные, оружие, ак-47, солдат, вс рф, сво
Российские военные освободили район Новый Часового Яра Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные полностью освободили район города Часов Яр. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«ВС РФ полностью освободили район Часова Яра», — передает военное ведомство. Отмечается, что от украинских сил был освобожден район города Новый.

Бои за Часов Яр активно ведутся на протяжении нескольких месяцев. Российские солдаты постепенно продвигаются вглубь города. Однако сложности возникают с тем, что украинские военные засели внутри многоэтажных домов и укрепились там.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские военные полностью освободили район города Часов Яр. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «ВС РФ полностью освободили район Часова Яра», — передает военное ведомство. Отмечается, что от украинских сил был освобожден район города Новый. Бои за Часов Яр активно ведутся на протяжении нескольких месяцев. Российские солдаты постепенно продвигаются вглубь города. Однако сложности возникают с тем, что украинские военные засели внутри многоэтажных домов и укрепились там.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...