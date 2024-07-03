ВС РФ полностью освободили район Часового Яра

Российские военные освободили район Новый Часового Яра
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские военные полностью освободили район города Часов Яр. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«ВС РФ полностью освободили район Часова Яра», — передает военное ведомство. Отмечается, что от украинских сил был освобожден район города Новый.
Бои за Часов Яр активно ведутся на протяжении нескольких месяцев. Российские солдаты постепенно продвигаются вглубь города. Однако сложности возникают с тем, что украинские военные засели внутри многоэтажных домов и укрепились там.
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