ВС РФ полностью освободили район Часового Яра

03 июля 2024 в 15:22 Размер текста - 17 +

Российские военные освободили район Новый Часового Яра Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные полностью освободили район города Часов Яр. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «ВС РФ полностью освободили район Часова Яра», — передает военное ведомство. Отмечается, что от украинских сил был освобожден район города Новый. Бои за Часов Яр активно ведутся на протяжении нескольких месяцев. Российские солдаты постепенно продвигаются вглубь города. Однако сложности возникают с тем, что украинские военные засели внутри многоэтажных домов и укрепились там. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские военные полностью освободили район города Часов Яр. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «ВС РФ полностью освободили район Часова Яра», — передает военное ведомство. Отмечается, что от украинских сил был освобожден район города Новый. Бои за Часов Яр активно ведутся на протяжении нескольких месяцев. Российские солдаты постепенно продвигаются вглубь города. Однако сложности возникают с тем, что украинские военные засели внутри многоэтажных домов и укрепились там.