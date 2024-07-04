Беларусь вступила в ШОС: что нужно знать об организации

Республика Беларусь вошла состав организации ШОС

04 июля 2024 в 11:37 Размер текста - 17 +

В ШОС 4 июля появился новый участник — Белорусия Фото: Сергей Савостьянов/РИА Новости В Астане с 3 по 4 июля открылся 24-й расширенный саммит лидеров стран-членов Шанхайской организации сотрудничества. Событие соберет президентов и высокопоставленных представителей восьми государств. Среди участников саммита будет президент РФ Владимир Путин, который присоединится к своим коллегам на переговорах в казахстанской столице. Что такое ШОС, история организации и ее задачи — в материале URA.RU Что такое ШОС Статья по теме Зачем Путин помог Лукашенко войти в ШОС Шанхайская организация сотрудничества представляет собой одно из самых динамичных межгосударственных объединений в мире. Организация была основана странами Центральной Азии как региональная платформа, первоначально сфокусированная на вопросах безопасности. Со временем ШОС трансформировалась в многоаспектную универсальную организацию. Сегодня она занимается продвижением и развитием всестороннего эффективного сотрудничества между странами-членами в таких ключевых областях, как экономика, торговля, безопасность, энергетика, культура и технологии. Кто входит в ШОС К июлю 2024 года Шанхайская организация сотрудничества насчитывает 10 полноправных членов: Россию, Китай, Индию, Пакистан, Иран, Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Белоруссия. Последнюю приняли в состав организации 4 июля по решению всех участников. ШОС также включает 14 стран-диалоговых партнеров и несколько стран-наблюдателей. На данный момент Белоруссия числится среди наблюдателей вместе с Афганистаном и Монголией. В список партнеров по диалогу входят такие страны, как Азербайджан, Турция, Саудовская Аравия, Египет, Катар и ОАЭ. ШОС включает в себя 10 стран-членов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU История ШОС Новость по теме Развитие России и план по Украине: о чем Путин говорил на саммите ШОС. Фото История организации началась в 1996 году, когда Россия, Китай, Кыргызстан, Казахстан и Таджикистан подписали «Соглашение о мерах доверия в военной области в районе совместной границы» в Шанхае. Это событие положило начало формированию «Шанхайской пятерки». В 1997 году страны-участницы заключили «Соглашение о взаимном сокращении вооруженных сил в районе границы» в Москве. Это способствовало дальнейшему укреплению сотрудничества. За время активного развития отношений между странами «пятерки» к ним присоединился Узбекистан. В 2001 году «Шанхайская пятерка» трансформировалась в «шестерку» и была преобразована в полноценную международную организацию — ШОС. Задачи ШОС На саммите в Санкт-Петербурге в 2002 году была подписана Хартия Шанхайской организации сотрудничества. Она стала основным уставным документом, определяющим структуру и основные направления работы организации. Основные цели ШОС укрепление дружбы, добрососедства и взаимного доверия между странами-членами;

развитие многоаспектного сотрудничества для обеспечения региональной безопасности и стабильности;

борьба с транснациональными угрозами, такими как терроризм, экстремизм, сепаратизм, наркотрафик и нелегальная миграция;

расширение экономических, культурных и научно-технических связей, направленных на экономическое развитие стран-участниц. Нужно отметить, что несмотря на широкий спектр задач, основной акцент в деятельности ШОС по-прежнему делается на вопросы безопасности. Это отражает первоначальные причины создания организации и современные вызовы, стоящие перед странами-членами. В 2002 году на саммите ШОС была подписана Хартия организации, которая транслирует основные ее цели Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Структура организации ШОС Совет глав государств (СГГ). Это высший орган ШОС, включающий в себя лидеров стран-участниц. СГГ проводит ежегодные саммиты, определяет стратегические направления и принимает ключевые решения.

Совет глав правительств (СГП). Отвечает за экономические аспекты деятельности, включая утверждение бюджета ШОС.

Совет министров иностранных дел (СМИД). Формирует внешнеполитическую линию и координирует позиции по международным вопросам.

Совет национальных координаторов (СНК). Он обеспечивает подготовку к заседаниям органов ШОС и координирует совместную работу стран-членов.

Межведомственные структуры. Это сециализированные подразделения, работающие по отдельным направлениям, таким как экономика, культура, здравоохранение.

Секретариат ШОС. Постоянно действующий административный орган с центром в Пекине. Специализированные подразделения Региональная антитеррористическая структура (РАТС). Отвечает за координацию действий в борьбе с терроризмом и экстремизмом.

Межбанковское объединение и Деловой совет ШОС: Неправительственные институты, включающие банки стран-членов для финансирования проектов и представителей бизнес-сообщества для развития экономического сотрудничества. Предыдущие саммиты ШОС Саммиты ШОС являются ключевыми событиями в жизни организации, проводящимися ежегодно. Председательство в организации осуществляется по ротационному принципу, где страны-члены поочередно принимают на себя руководство, следуя алфавитному порядку русского языка. Также Россия к 2024 году пять раз председательствовала в ШОС. Страна была хозяйкой четырех саммитов: Санкт-Петербург (2002 год);

Москва (2003 год);

Екатеринбург (2009 год);

Уфа (2015 год). Однако из-за пандемии COVID-19 российское председательство в 2020 году вынуждено было по-другому организовать саммит. Поэтому ШОС проходил в формате видеоконференции. Россия проводила четыре саммита ШОС: в 2002, 2003, 2009 и 2015 годах Фото: Михаил Метцель/ТАСС Чего ожидать от саммита ШОС в 2024 году Саммит ШОС в Астане, запланированный на 3 и 4 июля 2024 года, обещает стать значимым событием. В контексте действий США и их союзников по дестабилизации ситуации в различных регионах, в том числе на Украине, ШОС, стремящаяся быть гарантом безопасности в Евразии, стоит перед необходимостью реагирования на эти вызовы. В связи с этим президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил надежду на принятие стратегических решений, направленных на усовершенствование ШОС и реагирование на вызовы и угрозы. Китайский лидер Си Цзиньпин также подчеркнул значимость саммита для укрепления сотрудничества между странами-членами. В текущем саммите примут участие генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, Си Цзиньпин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, врио главы Ирана Мохаммад Мохбер и премьер Пакистана Шахбаз Шариф. Также мероприятие посетят президент Белоруссии Александр Лукашенко и глава РФ Владимир Путин. Беларусь была принята в состав ШОС 4 июля 2024 года Фото: Михаил Метцель/ТАСС Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Астане с 3 по 4 июля открылся 24-й расширенный саммит лидеров стран-членов Шанхайской организации сотрудничества. Событие соберет президентов и высокопоставленных представителей восьми государств. Среди участников саммита будет президент РФ Владимир Путин, который присоединится к своим коллегам на переговорах в казахстанской столице. Что такое ШОС, история организации и ее задачи — в материале URA.RU Шанхайская организация сотрудничества представляет собой одно из самых динамичных межгосударственных объединений в мире. Организация была основана странами Центральной Азии как региональная платформа, первоначально сфокусированная на вопросах безопасности. Со временем ШОС трансформировалась в многоаспектную универсальную организацию. Сегодня она занимается продвижением и развитием всестороннего эффективного сотрудничества между странами-членами в таких ключевых областях, как экономика, торговля, безопасность, энергетика, культура и технологии. К июлю 2024 года Шанхайская организация сотрудничества насчитывает 10 полноправных членов: Россию, Китай, Индию, Пакистан, Иран, Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Белоруссия. Последнюю приняли в состав организации 4 июля по решению всех участников. ШОС также включает 14 стран-диалоговых партнеров и несколько стран-наблюдателей. На данный момент Белоруссия числится среди наблюдателей вместе с Афганистаном и Монголией. В список партнеров по диалогу входят такие страны, как Азербайджан, Турция, Саудовская Аравия, Египет, Катар и ОАЭ. История организации началась в 1996 году, когда Россия, Китай, Кыргызстан, Казахстан и Таджикистан подписали «Соглашение о мерах доверия в военной области в районе совместной границы» в Шанхае. Это событие положило начало формированию «Шанхайской пятерки». В 1997 году страны-участницы заключили «Соглашение о взаимном сокращении вооруженных сил в районе границы» в Москве. Это способствовало дальнейшему укреплению сотрудничества. За время активного развития отношений между странами «пятерки» к ним присоединился Узбекистан. В 2001 году «Шанхайская пятерка» трансформировалась в «шестерку» и была преобразована в полноценную международную организацию — ШОС. На саммите в Санкт-Петербурге в 2002 году была подписана Хартия Шанхайской организации сотрудничества. Она стала основным уставным документом, определяющим структуру и основные направления работы организации. укрепление дружбы, добрососедства и взаимного доверия между странами-членами; развитие многоаспектного сотрудничества для обеспечения региональной безопасности и стабильности; борьба с транснациональными угрозами, такими как терроризм, экстремизм, сепаратизм, наркотрафик и нелегальная миграция; расширение экономических, культурных и научно-технических связей, направленных на экономическое развитие стран-участниц. Совет глав государств (СГГ). Это высший орган ШОС, включающий в себя лидеров стран-участниц. СГГ проводит ежегодные саммиты, определяет стратегические направления и принимает ключевые решения. Совет глав правительств (СГП). Отвечает за экономические аспекты деятельности, включая утверждение бюджета ШОС. Совет министров иностранных дел (СМИД). Формирует внешнеполитическую линию и координирует позиции по международным вопросам. Совет национальных координаторов (СНК). Он обеспечивает подготовку к заседаниям органов ШОС и координирует совместную работу стран-членов. Межведомственные структуры. Это сециализированные подразделения, работающие по отдельным направлениям, таким как экономика, культура, здравоохранение. Секретариат ШОС. Постоянно действующий административный орган с центром в Пекине. Региональная антитеррористическая структура (РАТС). Отвечает за координацию действий в борьбе с терроризмом и экстремизмом. Межбанковское объединение и Деловой совет ШОС: Неправительственные институты, включающие банки стран-членов для финансирования проектов и представителей бизнес-сообщества для развития экономического сотрудничества. Саммиты ШОС являются ключевыми событиями в жизни организации, проводящимися ежегодно. Председательство в организации осуществляется по ротационному принципу, где страны-члены поочередно принимают на себя руководство, следуя алфавитному порядку русского языка. Также Россия к 2024 году пять раз председательствовала в ШОС. Страна была хозяйкой четырех саммитов: Санкт-Петербург (2002 год); Москва (2003 год); Екатеринбург (2009 год); Уфа (2015 год). Саммит ШОС в Астане, запланированный на 3 и 4 июля 2024 года, обещает стать значимым событием. В контексте действий США и их союзников по дестабилизации ситуации в различных регионах, в том числе на Украине, ШОС, стремящаяся быть гарантом безопасности в Евразии, стоит перед необходимостью реагирования на эти вызовы. В связи с этим президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил надежду на принятие стратегических решений, направленных на усовершенствование ШОС и реагирование на вызовы и угрозы. Китайский лидер Си Цзиньпин также подчеркнул значимость саммита для укрепления сотрудничества между странами-членами. В текущем саммите примут участие генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, Си Цзиньпин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, врио главы Ирана Мохаммад Мохбер и премьер Пакистана Шахбаз Шариф. Также мероприятие посетят президент Белоруссии Александр Лукашенко и глава РФ Владимир Путин.