Минпросвещения хочет научить родителей воспитывать детей. Видео

Кравцов: Минпросвещения разработает рекомендации по воспитанию детей от 0 до 18
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Минпросвещения разработает рекомендации «на каждый день» по воспитанию детей до 18 лет Фото:

Министерство посвящения РФ планирует принять программу с рекомендациями по воспитанию детей от 0 до 18 лет «на каждый день». Об этом рассказал министр Сергей Кравцов.

«Мы примем программу для родителей, которую назовем „От 0 до 18“, чтобы каждый родитель имел фактические рекомендации на каждый день как заниматься воспитанием ребенка», — сказал Кравцов во время выступления. По его словам, рекомендации помогут родителям быть в курсе всех возможностей, которые предоставляет государство, чтобы принимать решение о рождении второго, третьего и последующих детей.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова подняла проблему снижения числа женщин репродуктивного возраста в России. По ее словам, количество россиянок, способных рожать, продолжит падать до 2046 года. Голикова объяснила эту тенденцию тем, что молодые люди ставят в приоритет реализацию в профессии, обеспечение финансовой самостоятельности, а только потом создание семьи.

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Министерство посвящения РФ планирует принять программу с рекомендациями по воспитанию детей от 0 до 18 лет «на каждый день». Об этом рассказал министр Сергей Кравцов. «Мы примем программу для родителей, которую назовем „От 0 до 18“, чтобы каждый родитель имел фактические рекомендации на каждый день как заниматься воспитанием ребенка», — сказал Кравцов во время выступления. По его словам, рекомендации помогут родителям быть в курсе всех возможностей, которые предоставляет государство, чтобы принимать решение о рождении второго, третьего и последующих детей. Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова подняла проблему снижения числа женщин репродуктивного возраста в России. По ее словам, количество россиянок, способных рожать, продолжит падать до 2046 года. Голикова объяснила эту тенденцию тем, что молодые люди ставят в приоритет реализацию в профессии, обеспечение финансовой самостоятельности, а только потом создание семьи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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