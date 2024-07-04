Министерство посвящения РФ планирует принять программу с рекомендациями по воспитанию детей от 0 до 18 лет «на каждый день». Об этом рассказал министр Сергей Кравцов.
«Мы примем программу для родителей, которую назовем „От 0 до 18“, чтобы каждый родитель имел фактические рекомендации на каждый день как заниматься воспитанием ребенка», — сказал Кравцов во время выступления. По его словам, рекомендации помогут родителям быть в курсе всех возможностей, которые предоставляет государство, чтобы принимать решение о рождении второго, третьего и последующих детей.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова подняла проблему снижения числа женщин репродуктивного возраста в России. По ее словам, количество россиянок, способных рожать, продолжит падать до 2046 года. Голикова объяснила эту тенденцию тем, что молодые люди ставят в приоритет реализацию в профессии, обеспечение финансовой самостоятельности, а только потом создание семьи.
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