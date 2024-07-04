Минпросвещения хочет научить родителей воспитывать детей. Видео

Кравцов: Минпросвещения разработает рекомендации по воспитанию детей от 0 до 18

04 июля 2024 в 14:49 Размер текста - 17 +

Минпросвещения разработает рекомендации «на каждый день» по воспитанию детей до 18 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Министерство посвящения РФ планирует принять программу с рекомендациями по воспитанию детей от 0 до 18 лет «на каждый день». Об этом рассказал министр Сергей Кравцов. «Мы примем программу для родителей, которую назовем „От 0 до 18“, чтобы каждый родитель имел фактические рекомендации на каждый день как заниматься воспитанием ребенка», — сказал Кравцов во время выступления. По его словам, рекомендации помогут родителям быть в курсе всех возможностей, которые предоставляет государство, чтобы принимать решение о рождении второго, третьего и последующих детей. Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова подняла проблему снижения числа женщин репродуктивного возраста в России. По ее словам, количество россиянок, способных рожать, продолжит падать до 2046 года. Голикова объяснила эту тенденцию тем, что молодые люди ставят в приоритет реализацию в профессии, обеспечение финансовой самостоятельности, а только потом создание семьи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министерство посвящения РФ планирует принять программу с рекомендациями по воспитанию детей от 0 до 18 лет «на каждый день». Об этом рассказал министр Сергей Кравцов. «Мы примем программу для родителей, которую назовем „От 0 до 18“, чтобы каждый родитель имел фактические рекомендации на каждый день как заниматься воспитанием ребенка», — сказал Кравцов во время выступления. По его словам, рекомендации помогут родителям быть в курсе всех возможностей, которые предоставляет государство, чтобы принимать решение о рождении второго, третьего и последующих детей. Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова подняла проблему снижения числа женщин репродуктивного возраста в России. По ее словам, количество россиянок, способных рожать, продолжит падать до 2046 года. Голикова объяснила эту тенденцию тем, что молодые люди ставят в приоритет реализацию в профессии, обеспечение финансовой самостоятельности, а только потом создание семьи.