Голикова: в РФ еще 22 года будет снижаться число женщин, способных рожать

Снижение числа женщин репродуктивного возраста будет продолжаться вплоть до 2046 года. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«В России снижение числа женщин репродуктивного возраста будет продолжаться в долгосрочной перспективе, вплоть до 2046 года», — сказала Голикова во время Дня национального приоритета «Семья» на выставке «Россия». Вице-премьер объяснила это тем, что молодые люди приоритетом для себя выбирают реализацию в профессии, обеспечение финансовой самостоятельности, и только потом создание семьи.
Ранее Голикова уже обращала внимание на проблему снижения числа женщин репродуктивного возраста. По ее словам, эта тенденция будет продолжительной, несмотря на то, что возрастная группа 20-29 лет начнет увеличиваться после 2028 года.
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