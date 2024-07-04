Голикова: в РФ еще 22 года будет снижаться число женщин, способных рожать

Голикова: снижение числа женщин репродуктивного возраста продлится до 2046 года
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Теплые деньки июня. Пермь, ребенок, сквер, коляска, девушка, мама, набережная, лавка, парк, лето, лавочка, досуг, женщина, солнечная погода, отдых, зелень, отдыхдосуг
Молодые люди стремятся к финансовой самостоятельности, прежде чем заводить ребенка, отметила Голикова Фото:

Снижение числа женщин репродуктивного возраста будет продолжаться вплоть до 2046 года. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«В России снижение числа женщин репродуктивного возраста будет продолжаться в долгосрочной перспективе, вплоть до 2046 года», — сказала Голикова во время Дня национального приоритета «Семья» на выставке «Россия». Вице-премьер объяснила это тем, что молодые люди приоритетом для себя выбирают реализацию в профессии, обеспечение финансовой самостоятельности, и только потом создание семьи.

Ранее Голикова уже обращала внимание на проблему снижения числа женщин репродуктивного возраста. По ее словам, эта тенденция будет продолжительной, несмотря на то, что возрастная группа 20-29 лет начнет увеличиваться после 2028 года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Снижение числа женщин репродуктивного возраста будет продолжаться вплоть до 2046 года. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. «В России снижение числа женщин репродуктивного возраста будет продолжаться в долгосрочной перспективе, вплоть до 2046 года», — сказала Голикова во время Дня национального приоритета «Семья» на выставке «Россия». Вице-премьер объяснила это тем, что молодые люди приоритетом для себя выбирают реализацию в профессии, обеспечение финансовой самостоятельности, и только потом создание семьи. Ранее Голикова уже обращала внимание на проблему снижения числа женщин репродуктивного возраста. По ее словам, эта тенденция будет продолжительной, несмотря на то, что возрастная группа 20-29 лет начнет увеличиваться после 2028 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...