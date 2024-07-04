Голикова: в РФ еще 22 года будет снижаться число женщин, способных рожать

Голикова: снижение числа женщин репродуктивного возраста продлится до 2046 года

04 июля 2024 в 13:01 Размер текста - 17 +

Молодые люди стремятся к финансовой самостоятельности, прежде чем заводить ребенка, отметила Голикова Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Снижение числа женщин репродуктивного возраста будет продолжаться вплоть до 2046 года. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. «В России снижение числа женщин репродуктивного возраста будет продолжаться в долгосрочной перспективе, вплоть до 2046 года», — сказала Голикова во время Дня национального приоритета «Семья» на выставке «Россия». Вице-премьер объяснила это тем, что молодые люди приоритетом для себя выбирают реализацию в профессии, обеспечение финансовой самостоятельности, и только потом создание семьи. Ранее Голикова уже обращала внимание на проблему снижения числа женщин репродуктивного возраста. По ее словам, эта тенденция будет продолжительной, несмотря на то, что возрастная группа 20-29 лет начнет увеличиваться после 2028 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Снижение числа женщин репродуктивного возраста будет продолжаться вплоть до 2046 года. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. «В России снижение числа женщин репродуктивного возраста будет продолжаться в долгосрочной перспективе, вплоть до 2046 года», — сказала Голикова во время Дня национального приоритета «Семья» на выставке «Россия». Вице-премьер объяснила это тем, что молодые люди приоритетом для себя выбирают реализацию в профессии, обеспечение финансовой самостоятельности, и только потом создание семьи. Ранее Голикова уже обращала внимание на проблему снижения числа женщин репродуктивного возраста. По ее словам, эта тенденция будет продолжительной, несмотря на то, что возрастная группа 20-29 лет начнет увеличиваться после 2028 года.