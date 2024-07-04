Активы «Макфы» начали передавать Россельхозбанку. Скрин

Росимущество передало недвижимость и активы «Макфы» госкомпании «РСХБ-Финанс»

04 июля 2024 в 16:03 Размер текста - 17 +

Всеми активами «Макфы» будет управлять компания Россельхозбанка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Генпрокуратура возвращает государству активы холдинга «Макфа» Вслед за управляющей компанией основанной челябинским экс-губернатором Михаилом Юревичем «Макфы» Росимущество передало госкомпании «РСХБ-Финанс» целый ряд активов холдинга. Это следует из данных СБИС. ООО «РСХБ-Финанс», которое принадлежит Россельхозбанку и имеет в портфеле более 100 учрежденных компаний, теперь будет управлять ТРК, бывшей недвижимостью и медиа семьи Юревича. Среди них компании «Проспект», «Универсальный магазин „Школьник“», «Отельстрой», «Новая планета». «Арком», «Арктика-Сервис», «Родник», «Содействие», «Экспресс-Карго», «Эмитент Консалтинг». В их управлении находились такие ТРК в Челябинске как «Алмаз», «Родник», «Киномакс». В ведении госкомпании оказалась также национализированная ИК «Медиа-Центр» («31 телеканал», сайт «31тв.ру,» радио «DFM-Челябинск» и «Спутник-Челябинск»). Также, получив контроль над УК «М-Групп», фирма сможет координировать и деятельность пищевого сектора «Макфы». Иск Генпрокуратуры о взыскании акций предприятий «Макфы» в пользу государства поступил в Центральный районный суд Челябинска 28 марта. По мнению ведомства, бизнес имеет коррупционное происхождение, поскольку его владельцы занимались им, будучи представителями органов государственной власти. В ходе дальнейшего разбирательства адвокаты холдинга сообщили, что экс-владельцы компании готовы выкупить у государства ее активы, а также ежегодно жертвовать 1 млрд рублей на нужды СВО. Но 8 мая иск полностью удовлетворили, а обращенные в собственность РФ активы передали в ведение Росимущества. Скрин: сайт СБИС Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вслед за управляющей компанией основанной челябинским экс-губернатором Михаилом Юревичем «Макфы» Росимущество передало госкомпании «РСХБ-Финанс» целый ряд активов холдинга. Это следует из данных СБИС. ООО «РСХБ-Финанс», которое принадлежит Россельхозбанку и имеет в портфеле более 100 учрежденных компаний, теперь будет управлять ТРК, бывшей недвижимостью и медиа семьи Юревича. Среди них компании «Проспект», «Универсальный магазин „Школьник“», «Отельстрой», «Новая планета». «Арком», «Арктика-Сервис», «Родник», «Содействие», «Экспресс-Карго», «Эмитент Консалтинг». В их управлении находились такие ТРК в Челябинске как «Алмаз», «Родник», «Киномакс». В ведении госкомпании оказалась также национализированная ИК «Медиа-Центр» («31 телеканал», сайт «31тв.ру,» радио «DFM-Челябинск» и «Спутник-Челябинск»). Также, получив контроль над УК «М-Групп», фирма сможет координировать и деятельность пищевого сектора «Макфы». Иск Генпрокуратуры о взыскании акций предприятий «Макфы» в пользу государства поступил в Центральный районный суд Челябинска 28 марта. По мнению ведомства, бизнес имеет коррупционное происхождение, поскольку его владельцы занимались им, будучи представителями органов государственной власти. В ходе дальнейшего разбирательства адвокаты холдинга сообщили, что экс-владельцы компании готовы выкупить у государства ее активы, а также ежегодно жертвовать 1 млрд рублей на нужды СВО. Но 8 мая иск полностью удовлетворили, а обращенные в собственность РФ активы передали в ведение Росимущества.