NYT: хакеры украли данные о разработке ChatGPT

05 июля 2024 в 08:33 Размер текста - 17 +

Хакеры украли данные о разработке искусственного интеллекта у компании, создавшей ChatGPT Фото: Владимир Андреев © URA.RU Компании OpenAI, известная созданием ChatGPT и занимающаяся разработкой искусственного интеллекта (ИИ), столкнулась с утечкой данных. Взлом внутреннего форума OpenAI, на котором разработчики делились информацией о последних достижениях в области ИИ, произошел в прошлом году, сообщает американское издание NYT. «У компании OpenAI, создавшей ChatGPT, украли данные о разработке искусственного интеллекта», — пишет NYT . Руководство компании решило не афишировать инцидент публично. В OpenAI заявили, что инцидент не представляет угрозы национальной безопасности, так как нет данных о якобы связи хакера с иностранными государственными структурами. Компания решила не привлекать правоохранительные органы к расследованию случившегося. С 1 апреля ChatGPT стал доступен без регистрации. Благодаря этому пользователям из России стало проще взаимодействовать с нейросетью, так как раньше зарегистрироваться с российским номером было невозможно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Компании OpenAI, известная созданием ChatGPT и занимающаяся разработкой искусственного интеллекта (ИИ), столкнулась с утечкой данных. Взлом внутреннего форума OpenAI, на котором разработчики делились информацией о последних достижениях в области ИИ, произошел в прошлом году, сообщает американское издание NYT. «У компании OpenAI, создавшей ChatGPT, украли данные о разработке искусственного интеллекта», — пишет NYT. Руководство компании решило не афишировать инцидент публично. В OpenAI заявили, что инцидент не представляет угрозы национальной безопасности, так как нет данных о якобы связи хакера с иностранными государственными структурами. Компания решила не привлекать правоохранительные органы к расследованию случившегося. С 1 апреля ChatGPT стал доступен без регистрации. Благодаря этому пользователям из России стало проще взаимодействовать с нейросетью, так как раньше зарегистрироваться с российским номером было невозможно.