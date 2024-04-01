ChatGPT стал доступен для использования без регистрации

Искусственный интеллект ChatGPT от OpenAI с 1 апреля станет доступен без регистрации. Об этом
«Начиная с сегодняшнего дня, вы можете использовать ChatGPT мгновенно, без необходимости регистрации. Мы внедряем это постепенно, чтобы сделать ИИ доступным для всех, кому интересны его возможности», — говорится в релизе.
Пользователям из России будет проще взаимодействовать с нейросетью, так как раньше зарегистрироваться с российским номером было невозможно, теперь же, чтобы воспользоваться нейросетью понадобится только VPN. Тем не менее, функцию создания учетной записи оставили. С аккаунтом пользователям, откроются больше возможностей, например можно будет сохранять и просматривать историю чатов, а так же голосовое общение с ИИ.
13 января мы писали, что OpenAI удалила из ChatGPT запрет на использование нейросети в военных целях. Но запрет на причинение вреда себе или другим по прежнему остался.
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