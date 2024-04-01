ChatGPT стал доступен для использования без регистрации

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Искусственный интеллект ChatGPT стал доступнее Фото:

Искусственный интеллект ChatGPT от OpenAI с 1 апреля станет доступен без регистрации. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Начиная с сегодняшнего дня, вы можете использовать ChatGPT мгновенно, без необходимости регистрации. Мы внедряем это постепенно, чтобы сделать ИИ доступным для всех, кому интересны его возможности», — говорится в релизе.

Пользователям из России будет проще взаимодействовать с нейросетью, так как раньше зарегистрироваться с российским номером было невозможно, теперь же, чтобы воспользоваться нейросетью понадобится только VPN. Тем не менее, функцию создания учетной записи оставили. С аккаунтом пользователям, откроются больше возможностей, например можно будет сохранять и просматривать историю чатов, а так же голосовое общение с ИИ.

13 января мы писали, что OpenAI удалила из ChatGPT запрет на использование нейросети в военных целях. Но запрет на причинение вреда себе или другим по прежнему остался.

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Искусственный интеллект ChatGPT от OpenAI с 1 апреля станет доступен без регистрации. Об этом сообщили в пресс-службе компании. «Начиная с сегодняшнего дня, вы можете использовать ChatGPT мгновенно, без необходимости регистрации. Мы внедряем это постепенно, чтобы сделать ИИ доступным для всех, кому интересны его возможности», — говорится в релизе. Пользователям из России будет проще взаимодействовать с нейросетью, так как раньше зарегистрироваться с российским номером было невозможно, теперь же, чтобы воспользоваться нейросетью понадобится только VPN. Тем не менее, функцию создания учетной записи оставили. С аккаунтом пользователям, откроются больше возможностей, например можно будет сохранять и просматривать историю чатов, а так же голосовое общение с ИИ. 13 января мы писали, что OpenAI удалила из ChatGPT запрет на использование нейросети в военных целях. Но запрет на причинение вреда себе или другим по прежнему остался.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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