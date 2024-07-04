Учитель из Челябинска, надругавшийся над третьеклассницей, признал вину

В Сосновский райсуд Челябинской области передали дело учителя из областного центра, надругавшегося над восьмилетней девочкой на кладбище. Мужчина полностью признал свою вину, сообщили 5 июля URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
«Прокуратура Сосновского района направила в суд уголовное дело в отношении 33-летнего учителя из Челябинска. Обвиняемый вину признал в полном объеме, содержится под стражей», — сообщили URA.RU в прокуратуре.
Максима Маркина задержали в ночь на 10 августа 2023 года. Перед этим силовики провели ряд оперативных мероприятий. По версии следствия, мужчина силой посадил ребенка в машину в поселке Касарги, увез к кладбищу и завязал девочке глаза. По данным URA.RU, угрожая ножом, он принудил ее к оральному сексу. После преступник бросил третьеклассницу на кладбище. Домой девочку привезли люди, к которым она обратилась за помощью.
Челябинца обвиняют по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). С августа 2023 года мужчина находится в СИЗО.
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