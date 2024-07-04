04 июля 2024

Учитель из Челябинска, надругавшийся над третьеклассницей, признал вину

© Служба новостей «URA.RU»
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Дело мужчины передали в Сосновский райсуд
Дело мужчины передали в Сосновский райсуд Фото:
новость из сюжета
Челябинский учитель надругался над школьницей

В Сосновский райсуд Челябинской области передали дело учителя из областного центра, надругавшегося над восьмилетней девочкой на кладбище. Мужчина полностью признал свою вину, сообщили 5 июля URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

«Прокуратура Сосновского района направила в суд уголовное дело в отношении 33-летнего учителя из Челябинска. Обвиняемый вину признал в полном объеме, содержится под стражей», — сообщили URA.RU в прокуратуре.

Максима Маркина задержали в ночь на 10 августа 2023 года. Перед этим силовики провели ряд оперативных мероприятий. По версии следствия, мужчина силой посадил ребенка в машину в поселке Касарги, увез к кладбищу и завязал девочке глаза. По данным URA.RU, угрожая ножом, он принудил ее к оральному сексу. После преступник бросил третьеклассницу на кладбище. Домой девочку привезли люди, к которым она обратилась за помощью.

Челябинца обвиняют по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). С августа 2023 года мужчина находится в СИЗО.

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В Сосновский райсуд Челябинской области передали дело учителя из областного центра, надругавшегося над восьмилетней девочкой на кладбище. Мужчина полностью признал свою вину, сообщили 5 июля URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. «Прокуратура Сосновского района направила в суд уголовное дело в отношении 33-летнего учителя из Челябинска. Обвиняемый вину признал в полном объеме, содержится под стражей», — сообщили URA.RU в прокуратуре. Максима Маркина задержали в ночь на 10 августа 2023 года. Перед этим силовики провели ряд оперативных мероприятий. По версии следствия, мужчина силой посадил ребенка в машину в поселке Касарги, увез к кладбищу и завязал девочке глаза. По данным URA.RU, угрожая ножом, он принудил ее к оральному сексу. После преступник бросил третьеклассницу на кладбище. Домой девочку привезли люди, к которым она обратилась за помощью. Челябинца обвиняют по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). С августа 2023 года мужчина находится в СИЗО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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