«Корпорации Ростнефтегаз», принадлежащей опальному олигарху Олегу Ситникову, удалось выиграть судебный спор о признании незаконными действия конкурсного управляющего Виктора Хомченко, который намеревался повторно реализовать ее активы стоимостью 242 млн рублей. Об этом сообщает Верховный суд РФ. Между тем, кредиторы продолжают предъявлять к бизнесмену Ситникову многочисленные требования. Большая их часть связана с арендными обязательствами.
В Арбитражном суде Северо-Западного округа представителям ООО «Корпорации Ростнефтегаз» удалось доказать неправоту конкурсного управляющего, который намеревался повторно инициировать торги по продаже активов корпорации на 242 млн рублей. Вышестоящая инстанция отменила постановление 13-го арбитражного апелляционного суда о признании законными действия управляющего Виктора Хомченко. Об этом сообщает Верховный суд РФ.
«Как верно отметил суд первой инстанции, у <…> Хомченко не было каких-либо разумных, правомерных оснований для возобновления мероприятий по реализации сразу всех объектов имущества должника (на общую сумму 242 235 000 руб.)», — сообщается в постановлении судьи. Большую часть долгов на 141 млн рублей корпорация погасила еще в апреле 2023 года.
Кроме этого, Олег Ситников хотел добиться отстранения Виктора Хомченко от обязанности конкурсного управляющего. Он утверждал, что с марта 2023 года действия Хомченко были направлены во вред должнику. Но судья отказал бизнесмену в этих требованиях.
Между тем, департамент имущественных и жилищных отношений Нового Уренгоя за последние два месяца инициировал в Арбитражном суде Тюменской области 13 судебных споров по аренде земли «Корпорацией Ростнефтегаза». Представители департамента требуют в общей сложности около 5,5 млн рублей. Все заявления находятся в процессе рассмотрения.
Были у Ситникова и другие «просители». Так, частный оператор железнодорожных перевозок ООО «Рус-Ойлекс» пытался взыскать с корпорации 24,5 млн рублей за необоснованное обогащение. Однако 20 июня Арбитражный суд Санкт-Петербурга оставил дело без движения, потому как истец не смог доказать, что корпорация использовала вагоны, простаивающие на путях сообщения.
В пользу администрации Надымского района Арбитражный ЯНАО вынес 17 июня решение о взыскании с корпорации Ситникова 62 тысяч рублей в качестве возмещения задолженности по договору об аренде земли. Пока судья опубликовал только резолютивную часть решения.
Компания Олега Ситникова занималась арендой и лизингом строительных машин и оборудования. Два года назад решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга ООО «Роснефтегаз» признано банкротом. В отношении компании было открыто конкурсное производство.
Ранее URA.RU сообщало, что бизнесмен из Нового Уренгоя Олег Ситников был обвинен в неуплате налогов на сумму в 700 миллионов рублей еще в 2021 году. Несмотря на то, что суд приговорил бизнесмена к условному наказанию с условием погашения задолженности, владелец компании «Роснефтегаз» сумел сохранить часть активов в округе.
Летом 2023 года бизнес-сообщество взбудоражила информация, опубликованная в СМИ, о разгроме общественной приемной общественника и политика Романа Путина, который приходится двоюродным племянником президенту РФ Владимиру Путину. Якобы разгромленная приемная располагалась в гостинице «Уренгой», принадлежащей опальному олигарху. Как позже рассказал Роман Путин корреспонденту агентства, информация об этом оказалась фейком, а гостиницей заинтересовалась федеральная налоговая служба. Впрочем, иск о банкротстве уже неработающего заведения не был удовлетворен Арбитражным судом ЯНАО.
В декабре 2023 года департамент природных ресурсов и экологии ЯНАО отсудил у компании «Роснефтегаз» 4,9 млн рублей за аренду лесного участка. Долги накапливались по договорам с 2010 года.
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