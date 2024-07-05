Шестилетняя девочка погибла из-за атаки ВСУ в Краснодарском крае: карта спецоперации на 5 июля

ВСУ при помощи беспилотников ударили по Краснодарскому краю. Пострадали шесть человек, в больнице от полученных травм скончалась шестилетняя девочка. Интерактивная карта спецоперации России на Украине, ход военных действия, а также обстрелы ВСУ на 5 июля — в материале URA.RU.
Удары по российским регионам
В Белгородской области без света остались шесть населенных пунктов. Это произошло в результате атаки ВСУ. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что повреждены три автомобиля, никто не пострадал. Всего за сутки ВСУ выпустили по области около 50 снарядов и 35 беспилотников.
Над Краснодарским краем средства ПВО уничтожили 14 дронов, из-за атаки госпитализированы шесть человек. В больнице Приморско-Ахтарска от полученных травм погибла шестилетняя девочка, сообщил губернатор региона. Вениамин Кондратьев. «Приношу самые искренние и глубокие соболезнования семье. Всем окажем всю необходимую помощь», — обратился он к семье.
В Курской области в результате атаки ВСУ был ранен один человек. Дрон прилетел по автозаправке, передает RT.
Харьковское направление
В ВСУ признали, что ситуация около Харькова остается сложной. Об этом заявил представитель оперативно-тактической группировки (ОТГ) войск «Харьков» Юрий Повх, передает ТАСС.
Продолжаются бои около Волчанска и Глубокого. ВС РФ, вероятно, смогли взять под контроль населенный пункт Сотницкий Казачок, сообщает telegram-канал WarGonzo.
Донецкое направление
ВС РФ практически полностью уничтожили 401-й батальон 110-й отдельной механизированной бригады армии Украины, которая находится на авдеевском направлении. Об этом заявил военный из этого подразделения Александр Прудников, который сдался в плен российским солдатам.
«21 июня нам с утра поставили задачу, что мы должны будем выйти в помощь бригаде. В той ситуации мы понимали, что уже 401-й батальон уничтожен почти весь. Бригада в целом понесла большие потери», — заявил Прудников.
Кроме того у ВС РФ есть успехи в Красногоровке. Украинский гарнизон вынужден отходить все дальше к окраинам населенного пункта, пишет WarGonzo. Продолжаются ожесточенные бои около Карловки. ВС РФ смогли занят одну из высот около Нью-Йорка. В Часов Яре также есть успехи — бои идут в городской черте в микрорайоне Новый.
Мощный удар по Одесской области
ВС РФ атаковали Черноморск в Одесской области. Были ликвидированы 18 иностранных наемников, 30 получили ранения.
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев ранее заявил, что в Черноморск прибыла группа иностранных наемников. Вместе с ними были доставлены боеприпасы, передает
Также 5 июля ВС РФ ударили по центру ВСУ в Одесской области. Там иностранные инструкторы готовили новых украинских диверсантов. Еще были поражены склад боеприпасов и портовая инфрастуктура.
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