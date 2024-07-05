Шестилетняя девочка погибла из-за атаки ВСУ в Краснодарском крае: карта спецоперации на 5 июля

Baza: губернатор Краснодарского края подтвердил гибель девочки из-за удара ВСУ

05 июля 2024 в 15:24 Размер текста - 17 +

Украина атаковала российские регионы беспилотниками Фото: U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Chase W. Drayer новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ при помощи беспилотников ударили по Краснодарскому краю. Пострадали шесть человек, в больнице от полученных травм скончалась шестилетняя девочка. Интерактивная карта спецоперации России на Украине, ход военных действия, а также обстрелы ВСУ на 5 июля — в материале URA.RU. Условные обозначения Фото: инфографика URA.RU Удары по российским регионам В Белгородской области без света остались шесть населенных пунктов. Это произошло в результате атаки ВСУ. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что повреждены три автомобиля, никто не пострадал. Всего за сутки ВСУ выпустили по области около 50 снарядов и 35 беспилотников. Над Краснодарским краем средства ПВО уничтожили 14 дронов, из-за атаки госпитализированы шесть человек. В больнице Приморско-Ахтарска от полученных травм погибла шестилетняя девочка, сообщил губернатор региона. Вениамин Кондратьев. «Приношу самые искренние и глубокие соболезнования семье. Всем окажем всю необходимую помощь», — обратился он к семье. В Курской области в результате атаки ВСУ был ранен один человек. Дрон прилетел по автозаправке, передает RT. Харьковское направление В ВСУ признали, что ситуация около Харькова остается сложной. Об этом заявил представитель оперативно-тактической группировки (ОТГ) войск «Харьков» Юрий Повх, передает ТАСС. Продолжаются бои около Волчанска и Глубокого. ВС РФ, вероятно, смогли взять под контроль населенный пункт Сотницкий Казачок, сообщает telegram-канал WarGonzo. Донецкое направление ВС РФ практически полностью уничтожили 401-й батальон 110-й отдельной механизированной бригады армии Украины, которая находится на авдеевском направлении. Об этом заявил военный из этого подразделения Александр Прудников, который сдался в плен российским солдатам. «21 июня нам с утра поставили задачу, что мы должны будем выйти в помощь бригаде. В той ситуации мы понимали, что уже 401-й батальон уничтожен почти весь. Бригада в целом понесла большие потери», — заявил Прудников. Кроме того у ВС РФ есть успехи в Красногоровке. Украинский гарнизон вынужден отходить все дальше к окраинам населенного пункта, пишет WarGonzo. Продолжаются ожесточенные бои около Карловки. ВС РФ смогли занят одну из высот около Нью-Йорка. В Часов Яре также есть успехи — бои идут в городской черте в микрорайоне Новый. Мощный удар по Одесской области ВС РФ атаковали Черноморск в Одесской области. Были ликвидированы 18 иностранных наемников, 30 получили ранения. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев ранее заявил, что в Черноморск прибыла группа иностранных наемников. Вместе с ними были доставлены боеприпасы, передает МК.RU . Также 5 июля ВС РФ ударили по центру ВСУ в Одесской области. Там иностранные инструкторы готовили новых украинских диверсантов. Еще были поражены склад боеприпасов и портовая инфрастуктура. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВСУ при помощи беспилотников ударили по Краснодарскому краю. Пострадали шесть человек, в больнице от полученных травм скончалась шестилетняя девочка. Интерактивная карта спецоперации России на Украине, ход военных действия, а также обстрелы ВСУ на 5 июля — в материале URA.RU. В Белгородской области без света остались шесть населенных пунктов. Это произошло в результате атаки ВСУ. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что повреждены три автомобиля, никто не пострадал. Всего за сутки ВСУ выпустили по области около 50 снарядов и 35 беспилотников. Над Краснодарским краем средства ПВО уничтожили 14 дронов, из-за атаки госпитализированы шесть человек. В больнице Приморско-Ахтарска от полученных травм погибла шестилетняя девочка, сообщил губернатор региона. Вениамин Кондратьев. «Приношу самые искренние и глубокие соболезнования семье. Всем окажем всю необходимую помощь», — обратился он к семье. В Курской области в результате атаки ВСУ был ранен один человек. Дрон прилетел по автозаправке, передает RT. В ВСУ признали, что ситуация около Харькова остается сложной. Об этом заявил представитель оперативно-тактической группировки (ОТГ) войск «Харьков» Юрий Повх, передает ТАСС. Продолжаются бои около Волчанска и Глубокого. ВС РФ, вероятно, смогли взять под контроль населенный пункт Сотницкий Казачок, сообщает telegram-канал WarGonzo. ВС РФ практически полностью уничтожили 401-й батальон 110-й отдельной механизированной бригады армии Украины, которая находится на авдеевском направлении. Об этом заявил военный из этого подразделения Александр Прудников, который сдался в плен российским солдатам. Кроме того у ВС РФ есть успехи в Красногоровке. Украинский гарнизон вынужден отходить все дальше к окраинам населенного пункта, пишет WarGonzo. Продолжаются ожесточенные бои около Карловки. ВС РФ смогли занят одну из высот около Нью-Йорка. В Часов Яре также есть успехи — бои идут в городской черте в микрорайоне Новый. ВС РФ атаковали Черноморск в Одесской области. Были ликвидированы 18 иностранных наемников, 30 получили ранения. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев ранее заявил, что в Черноморск прибыла группа иностранных наемников. Вместе с ними были доставлены боеприпасы, передает МК.RU. Также 5 июля ВС РФ ударили по центру ВСУ в Одесской области. Там иностранные инструкторы готовили новых украинских диверсантов. Еще были поражены склад боеприпасов и портовая инфрастуктура.