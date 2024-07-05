Орбан подтвердил, что находится в Москве

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Москву для продолжения «мирной миссии». Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Twitter.
«Продолжается миротворческая миссия. Вторая остановка: Москва», — написал премьер в посте в соцсети. Ранее сообщалось, что Орбан не подтвердил свой визит в Москву для разговора с президентом России Владимиром Путиным о путях урегулирования украинского конфликта.
Во время своего пребывания в Киеве премьер-министр Венгрии предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому прекратить огонь, чтобы начать мирные переговоры с РФ. Киев отказался от этого предложения, поскольку украинский лидер намерен добиваться урегулирования с помощью саммитов мира.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.