Орбан подтвердил, что находится в Москве

05 июля 2024 в 15:08 Размер текста - 17 +

Виктор Орбан прибыл в Москву, чтобы продолжить «мирную миссию» Фото: Пресс-Служба Премьер-Министра Венгрии/Золтан Фишер новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Москву для продолжения «мирной миссии». Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Twitter. «Продолжается миротворческая миссия. Вторая остановка: Москва», — написал премьер в посте в соцсети. Ранее сообщалось, что Орбан не подтвердил свой визит в Москву для разговора с президентом России Владимиром Путиным о путях урегулирования украинского конфликта. Во время своего пребывания в Киеве премьер-министр Венгрии предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому прекратить огонь, чтобы начать мирные переговоры с РФ. Киев отказался от этого предложения, поскольку украинский лидер намерен добиваться урегулирования с помощью саммитов мира. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Москву для продолжения «мирной миссии». Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Twitter. «Продолжается миротворческая миссия. Вторая остановка: Москва», — написал премьер в посте в соцсети. Ранее сообщалось, что Орбан не подтвердил свой визит в Москву для разговора с президентом России Владимиром Путиным о путях урегулирования украинского конфликта. Во время своего пребывания в Киеве премьер-министр Венгрии предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому прекратить огонь, чтобы начать мирные переговоры с РФ. Киев отказался от этого предложения, поскольку украинский лидер намерен добиваться урегулирования с помощью саммитов мира.