Орбан подтвердил, что находится в Москве

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Виктор Орбан прибыл в Москву, чтобы продолжить «мирную миссию» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Москву для продолжения «мирной миссии». Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Twitter.

«Продолжается миротворческая миссия. Вторая остановка: Москва», — написал премьер в посте в соцсети. Ранее сообщалось, что Орбан не подтвердил свой визит в Москву для разговора с президентом России Владимиром Путиным о путях урегулирования украинского конфликта.

Во время своего пребывания в Киеве премьер-министр Венгрии предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому прекратить огонь, чтобы начать мирные переговоры с РФ. Киев отказался от этого предложения, поскольку украинский лидер намерен добиваться урегулирования с помощью саммитов мира.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Москву для продолжения «мирной миссии». Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Twitter. «Продолжается миротворческая миссия. Вторая остановка: Москва», — написал премьер в посте в соцсети. Ранее сообщалось, что Орбан не подтвердил свой визит в Москву для разговора с президентом России Владимиром Путиным о путях урегулирования украинского конфликта. Во время своего пребывания в Киеве премьер-министр Венгрии предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому прекратить огонь, чтобы начать мирные переговоры с РФ. Киев отказался от этого предложения, поскольку украинский лидер намерен добиваться урегулирования с помощью саммитов мира.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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