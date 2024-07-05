Политолог Перлин: Орбан создал прецедент для будущего общения стран Запада с Путиным

Политолог Перлин: Орбан создал прецедент общения Запада с Россией

05 июля 2024 в 22:20 Размер текста - 17 +

Орбан сделал прецедент для дальнейшего общения Запада с Россией Фото: Пресс-Служба Премьер-Министра Венгрии/Benko Vivien Cher Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан создал прецедент для будущего общения стран Запада с Россией, не побоясь своих западных коллег и партнеров. Об этом сообщил политолог Дмитрий Перлин корреспонденту URA.RU. «Я считаю, что действительно еще одним важным элементом в мировой политике является то, что Орбан не побоялся своих западных коллег и партнеров и поехал напрямую навстречу, не оборачиваясь на критику лидеров Европейского Союза, лидеров Запада, США, Великобритании», — отметил Перлин. По словам политика, это действительно серьезный прецедент, который может продемонстрировать остальному миру, что с Путиным нужно встречаться, нужно общаться. Однако он считает, что западные лидеры, в отличие от Орбана, уже отстают, потому что, пытаясь изолировать президента России, они создали очень мощную коалицию других стран, которые сами же назвали глобальным югом. «Это не менее половины население планеты Земля, это не менее половины ВВП мира, это объединение БРИКС, это объединение ШОС, это другие международные объединения, которые взаимодействуют и сотрудничают с Россией. В первую очередь речь идет о Китае, Индии, Африканских странах, Азии — это все партнеры. В этом смысле, конечно, Запад уже проигрывает. И Орбан является первым, кто понимает, что разрыв отношений с Россией навредит самой Европе и навредит Венгрии. Поэтому это не просто прецедент, это еще и шаг, который с практически точки зрения очень важен непосредственно Европейским странам», — добавил политик. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Россию 5 июля для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Несмотря на то, что Орбан приехал по поводу решения конфликта на Украине в мирных целях, Евросоюз негативно отреагировал на этот визит. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан создал прецедент для будущего общения стран Запада с Россией, не побоясь своих западных коллег и партнеров. Об этом сообщил политолог Дмитрий Перлин корреспонденту URA.RU. «Я считаю, что действительно еще одним важным элементом в мировой политике является то, что Орбан не побоялся своих западных коллег и партнеров и поехал напрямую навстречу, не оборачиваясь на критику лидеров Европейского Союза, лидеров Запада, США, Великобритании», — отметил Перлин. По словам политика, это действительно серьезный прецедент, который может продемонстрировать остальному миру, что с Путиным нужно встречаться, нужно общаться. Однако он считает, что западные лидеры, в отличие от Орбана, уже отстают, потому что, пытаясь изолировать президента России, они создали очень мощную коалицию других стран, которые сами же назвали глобальным югом. «Это не менее половины население планеты Земля, это не менее половины ВВП мира, это объединение БРИКС, это объединение ШОС, это другие международные объединения, которые взаимодействуют и сотрудничают с Россией. В первую очередь речь идет о Китае, Индии, Африканских странах, Азии — это все партнеры. В этом смысле, конечно, Запад уже проигрывает. И Орбан является первым, кто понимает, что разрыв отношений с Россией навредит самой Европе и навредит Венгрии. Поэтому это не просто прецедент, это еще и шаг, который с практически точки зрения очень важен непосредственно Европейским странам», — добавил политик. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Россию 5 июля для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Несмотря на то, что Орбан приехал по поводу решения конфликта на Украине в мирных целях, Евросоюз негативно отреагировал на этот визит.