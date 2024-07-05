В Севастополе похоронили погибшую при атаке воспитательницу

В Севастополе похоронили погибшего при ударах ВСУ педагога детсада Харину

05 июля 2024 в 23:24 Размер текста - 17 +

В Севастополе простились с воспитательницей детсада, погибшей от ударов ВСУ (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Около 100 человек пострадали при атаке ВСУ на Севастополь В Севастополе 5 июля прошли похороны воспитательницы детского сада № 93 Людмилы Хариной, погибшей в результате удара Вооруженных сил Украины по пляжу в Учкуевке 23 июня. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. «В трагический день Людмила Харина находилась на пляже вместе со своей семьей. Она скончалась на месте, ее муж и сын получили серьезные ранения и были доставлены на лечение в Москву. Дочь, получившая легкие травмы, осталась в Севастополе», — рассказал Развожаев. Церемония прощания прошла во Владимирском соборе Севастополя. Она была открыта для всех желающих почтить память погибшей. Как сообщало URA.RU ранее, ВСУ совершили атаку на Севастополь 23 июня с помощью оперативно-тактических ракет «ATACMS». Четыре из пяти ракет были сбиты средствами ПВО. Погибли четыре человека, пострадали — более 150. Михаил Развожаев 28 июня раскрыл подробности состояния находящихся на лечении. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Севастополе 5 июля прошли похороны воспитательницы детского сада № 93 Людмилы Хариной, погибшей в результате удара Вооруженных сил Украины по пляжу в Учкуевке 23 июня. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. «В трагический день Людмила Харина находилась на пляже вместе со своей семьей. Она скончалась на месте, ее муж и сын получили серьезные ранения и были доставлены на лечение в Москву. Дочь, получившая легкие травмы, осталась в Севастополе», — рассказал Развожаев. Церемония прощания прошла во Владимирском соборе Севастополя. Она была открыта для всех желающих почтить память погибшей. Как сообщало URA.RU ранее, ВСУ совершили атаку на Севастополь 23 июня с помощью оперативно-тактических ракет «ATACMS». Четыре из пяти ракет были сбиты средствами ПВО. Погибли четыре человека, пострадали — более 150. Михаил Развожаев 28 июня раскрыл подробности состояния находящихся на лечении.