В Севастополе похоронили погибшую при атаке воспитательницу

В Севастополе похоронили погибшего при ударах ВСУ педагога детсада Харину
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Сельские похороны. Сатка, крест, похоронная процессия, похороны
В Севастополе простились с воспитательницей детсада, погибшей от ударов ВСУ (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Около 100 человек пострадали при атаке ВСУ на Севастополь

В Севастополе 5 июля прошли похороны воспитательницы детского сада № 93 Людмилы Хариной, погибшей в результате удара Вооруженных сил Украины по пляжу в Учкуевке 23 июня. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«В трагический день Людмила Харина находилась на пляже вместе со своей семьей. Она скончалась на месте, ее муж и сын получили серьезные ранения и были доставлены на лечение в Москву. Дочь, получившая легкие травмы, осталась в Севастополе», — рассказал Развожаев.

Церемония прощания прошла во Владимирском соборе Севастополя. Она была открыта для всех желающих почтить память погибшей.

Как сообщало URA.RU ранее, ВСУ совершили атаку на Севастополь 23 июня с помощью оперативно-тактических ракет «ATACMS». Четыре из пяти ракет были сбиты средствами ПВО. Погибли четыре человека, пострадали — более 150. Михаил Развожаев 28 июня раскрыл подробности состояния находящихся на лечении.

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В Севастополе 5 июля прошли похороны воспитательницы детского сада № 93 Людмилы Хариной, погибшей в результате удара Вооруженных сил Украины по пляжу в Учкуевке 23 июня. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. «В трагический день Людмила Харина находилась на пляже вместе со своей семьей. Она скончалась на месте, ее муж и сын получили серьезные ранения и были доставлены на лечение в Москву. Дочь, получившая легкие травмы, осталась в Севастополе», — рассказал Развожаев. Церемония прощания прошла во Владимирском соборе Севастополя. Она была открыта для всех желающих почтить память погибшей. Как сообщало URA.RU ранее, ВСУ совершили атаку на Севастополь 23 июня с помощью оперативно-тактических ракет «ATACMS». Четыре из пяти ракет были сбиты средствами ПВО. Погибли четыре человека, пострадали — более 150. Михаил Развожаев 28 июня раскрыл подробности состояния находящихся на лечении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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