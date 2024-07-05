Орбан ответил руководству ЕС на критику своего визита в Москву

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отклонил критику со стороны европейских лидеров относительно его визита в Москву и переговоров с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию ситуации на Украине. Также Орбан напомнил, что действия Евросоюза до сих пор не привели к нормализации отношений между сторонами конфликта.
«Именно эта брюссельская бюрократическая бессмыслица не дала никаких результатов в поиске пути к миру в российско-украинской войне. Если мы хотим положить конец войне, нам нужен политический подход, а не бюрократический», — заявил Орбан в социальной сети Х.
Так он ответил на утверждения председателя Евросовета Шарля Мишеля и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о том, что у него нет мандата на переговоры с Россией. В свою очередь председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила мнение, что для остановки Путина требуется единство и решимость, а не умиротворение.
Орбан приезжал в Москву с однодневным визитом. По его словам, он прибыл для продолжения «мирной миссии». Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что премьер-министр Венгрии не передавал Путину никаких посланий от украинского лидера Владимира Зеленского. ЕС негативно отреагировали на визит Орбана в Россию.
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