Стало известно, передал ли Орбан Путину послания от Зеленского

Ушаков: Орбан не передавал Путину посланий от Зеленского

05 июля 2024 в 18:12 Размер текста - 17 +

Виктор Орбан (на фото) не передавал Путину посланий, заявил Юрий Ушаков Фото: Пресс-Служба Премьер-Министра Венгрии/Золтан Фишер Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не передавал президенту России Владимиру Путину никаких посланий от украинского лидера Владимира Зеленского на их встрече в Мосве 5 июля. Об этом рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков. «Орбан не передавал Путину посланий от Зеленского», — заявил Ушаков. Его слова приводит РИА Новости. Орбан находится в Москве с однодневным визитом. 5 июля он проводит переговоры с российским лидером. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не передавал президенту России Владимиру Путину никаких посланий от украинского лидера Владимира Зеленского на их встрече в Мосве 5 июля. Об этом рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков. «Орбан не передавал Путину посланий от Зеленского», — заявил Ушаков. Его слова приводит РИА Новости. Орбан находится в Москве с однодневным визитом. 5 июля он проводит переговоры с российским лидером.