Стало известно, передал ли Орбан Путину послания от Зеленского

Ушаков: Орбан не передавал Путину посланий от Зеленского
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Виктор Орбан, орбан виктор, orban victor
Виктор Орбан (на фото) не передавал Путину посланий, заявил Юрий Ушаков Фото:

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не передавал президенту России Владимиру Путину никаких посланий от украинского лидера Владимира Зеленского на их встрече в Мосве 5 июля. Об этом рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков.

«Орбан не передавал Путину посланий от Зеленского», — заявил Ушаков. Его слова приводит РИА Новости.

Орбан находится в Москве с однодневным визитом. 5 июля он проводит переговоры с российским лидером.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не передавал президенту России Владимиру Путину никаких посланий от украинского лидера Владимира Зеленского на их встрече в Мосве 5 июля. Об этом рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков. «Орбан не передавал Путину посланий от Зеленского», — заявил Ушаков. Его слова приводит РИА Новости. Орбан находится в Москве с однодневным визитом. 5 июля он проводит переговоры с российским лидером.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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