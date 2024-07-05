Стало известно, передал ли Орбан Путину послания от Зеленского

Виктор Орбан (на фото) не передавал Путину посланий, заявил Юрий Ушаков
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не передавал президенту России Владимиру Путину никаких посланий от украинского лидера Владимира Зеленского на их встрече в Мосве 5 июля. Об этом рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков.
«Орбан не передавал Путину посланий от Зеленского», — заявил Ушаков. Его слова приводит РИА Новости.
Орбан находится в Москве с однодневным визитом. 5 июля он проводит переговоры с российским лидером.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.