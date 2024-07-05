Politico: планирующие бомбы уничтожили позиции ВСУ в Часовом Яре

Авиаудары российской армии планирующими бомбами по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Часовом Яре сделали противника не обороноспособным. Об этом сообщили в одном из подразделений ВСУ.
«Украинской армии пришлось отступить на другой берег канала на окраине ключевого города Часов Яр. Украинские позиции стали совершенно непригодны для обороны из-за сокрушительных ударов российских планирующих бомб», — передает Politico заявление 24-й механизированной бригады ВСУ. По мнению издания, взятие города Часов Яр даст армии РФ путь в глубину последней линии обороны армии Украины.
3 июля российские войска освободили район Новый Часов Яра. Солдаты РФ постепенно продвигаются вглубь города. Однако сложности возникают с тем, что украинские военные засели внутри многоэтажных домов и укрепились там. Военный аналитик Конрад Музыка заявил, что в случае перехода города под контроль ВС РФ, армия России сможет расположить там больше беспилотников и артиллерии.
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