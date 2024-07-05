Осужденного пиарщика Ширшикова этапируют из Екатеринбурга в Камышлов

Пиарщика Ярослава Ширшикова, признанного виновным в оправдании терроризма и осужденного на два года колонии, этапируют из СИЗО-5 Екатеринбурга в СИЗО-4 Камышлова (Свердловская область). Об этом говорится в письме самого Ширшикова.
«Дорогие друзья, враги, сочувствующие и просто любопытствующие! Волей судьи я убываю из родного города (Екатеринбурга — прим. URA.RU) в СИЗО-4 города Камышлова. Ситуация перестает быть томной», — говорится в письме Ширшикова, датированном 2 июля и опубликованном в telegram-канале «Гусарская бравада».
В феврале 2024 года пиарщика приговорили к двум годам лишения свободы из-за поста о погибшем в результате теракта военкоре Владлене Татарском. Однако прокуратура требовала более сурового приговора, запросив шесть лет колонии. После оглашения приговора его сразу взяли под стражу. Сам Ширшиков признал вину и раскаялся.
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