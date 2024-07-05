05 июля 2024

Осужденного пиарщика Ширшикова этапируют из Екатеринбурга в Камышлов

© Служба новостей «URA.RU»
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Ярослав Ширшиков будет этапирован в СИЗО-4
Ярослав Ширшиков будет этапирован в СИЗО-4 Фото:

Пиарщика Ярослава Ширшикова, признанного виновным в оправдании терроризма и осужденного на два года колонии, этапируют из СИЗО-5 Екатеринбурга в СИЗО-4 Камышлова (Свердловская область). Об этом говорится в письме самого Ширшикова.

«Дорогие друзья, враги, сочувствующие и просто любопытствующие! Волей судьи я убываю из родного города (Екатеринбурга — прим. URA.RU) в СИЗО-4 города Камышлова. Ситуация перестает быть томной», — говорится в письме Ширшикова, датированном 2 июля и опубликованном в telegram-канале «Гусарская бравада».

В феврале 2024 года пиарщика приговорили к двум годам лишения свободы из-за поста о погибшем в результате теракта военкоре Владлене Татарском. Однако прокуратура требовала более сурового приговора, запросив шесть лет колонии. После оглашения приговора его сразу взяли под стражу. Сам Ширшиков признал вину и раскаялся.

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Пиарщика Ярослава Ширшикова, признанного виновным в оправдании терроризма и осужденного на два года колонии, этапируют из СИЗО-5 Екатеринбурга в СИЗО-4 Камышлова (Свердловская область). Об этом говорится в письме самого Ширшикова. «Дорогие друзья, враги, сочувствующие и просто любопытствующие! Волей судьи я убываю из родного города (Екатеринбурга — прим. URA.RU) в СИЗО-4 города Камышлова. Ситуация перестает быть томной», — говорится в письме Ширшикова, датированном 2 июля и опубликованном в telegram-канале «Гусарская бравада». В феврале 2024 года пиарщика приговорили к двум годам лишения свободы из-за поста о погибшем в результате теракта военкоре Владлене Татарском. Однако прокуратура требовала более сурового приговора, запросив шесть лет колонии. После оглашения приговора его сразу взяли под стражу. Сам Ширшиков признал вину и раскаялся.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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